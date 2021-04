Nachschlag: In der Wüste

alfilm.berlin/film/143-sahara-street Alle Welt kommt zu Malika – aber wie kam sie zu ihrem Rasthaus in der Wüste?

Was tun, wenn am Wochenende – mitten in der Ausgangssperre – nichts im Fernsehen läuft? Corona macht’s möglich: Neuerdings kann man in den heimischen vier Wänden ins Kino gehen und sogar an Filmfestivals teilnehmen. So zum Beispiel am Berliner »Alfilm«, das alljährlich einen Überblick über die wertvollsten Produktionen aus arabischsprachigen Ländern bietet. Das zeigt noch bis zum 30. April so interessante Streifen wie die algerische Doku »143 Sahara Street« von Hassan Ferhani. Darin geht es um Malika, die mitten in der Wüste an der Straße Algier–Tamanrasset eine kleine Raststätte betreibt. Dort gibt es alles, was man so braucht: Tee, ein Omelett, Zigaretten … Und obwohl ringsum, soweit man sehen kann, Einöde zu herrschen scheint, ist doch nicht wenig los an diesem Ort. Da kommen nicht nur Fernfahrer vorbei, die über schlechte Arbeit klagen, sondern auch eine Musikgruppe, Weltreisende, Menschen, die von ihrem Leben erzählen. Das hätte tatsächlich auf die große Leinwand gehört! (jt)

