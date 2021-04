Der serbische Künstler Milos Sobajic ist im Alter von 76 Jahren in einem Belgrader Krankenhaus nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dies berichtete der staatliche Fernsehsender RTS am Samstag. Sobajic galt als einer der bedeutendsten Vertreter der Belgrader »Phantastischen Schule«. Seine meist in kraftvollen Farben ausgeführten Gemälde und Drucke stellen häufig Gewalt und Zerstörung dar. Darüber hinaus schuf er Skulpturen und Videoinstallationen. Der serbische Künstler war mit dem österreichischen Literaturnobelpreisträger Peter Handke befreundet. Beide Künstler verband eine kritische Haltung zur modernen Zivilisation und zur Globalisierung. (dpa/jW)