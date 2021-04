Rom auf Linie

REUTERS/Remo Casilli/Pool Die Einkommen der Beschäftigten will Mario Draghi niedrig halten

Italiens Regierung hat in der Nacht zu Sonntag grünes Licht für ein Investitionsprogramm gegeben. Rom will weitere 40 Milliarden Euro in die Wirtschaft pumpen, um gegen die Folgen der Coronapandemie anzukämpfen. Das Geld soll zusätzlich zu einem bereits verabschiedeten Paket von mehr als 32 Milliarden Euro investiert werden. Das neue Programm muss noch vom Parlament abgesegnet werden. Die Abstimmungen sind für Montag und Dienstag dieser Woche anberaumt.

Mit dem Investitionspaket bleibt die Regierung des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, weiter auf dem von der EU-Kommission vorgegebenen Kurs: Investitionen auf Linie der strategischen Interessen Brüssels werden allen Schuldenständen zum Trotz zugelassen und mit Geld aus dem Haushalt des Staatenkartells bezuschusst. Dafür wurden die strengen Regeln des Vertrags von Maastricht und des Fiskalpakts vorübergehend ausgesetzt. Das große Kürzen kommt nach der Krise, daran lässt die Kommission keinen Zweifel.

Vorgesehen sind im Programm der Draghi-Administration vor allem Kapitalspritzen für Unternehmen sowie weiteres Geld für Infrastrukturprojekte. Zweifelsohne werden auch größere Summen in grüne Technologien und die Digitalisierung fließen. Schließlich sind das die zentralen Felder, auf denen die EU im globalen Wettkampf und auf profitträchtigen Zukunftsmärkten aufholen will. Entsprechende Vorgaben für die Mitgliedstaaten wurden an das Hilfsgeld aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds geknüpft, aus dem Italien bis zu 200 Milliarden Euro erhalten soll.

Durch die beiden Investitionsprogramme steigt die im EU-Vergleich relativ hohe Schuldenquote Italiens weiter: Die Neuverschuldung wird sich in diesem Jahr nach Schätzungen der Regierung auf 11,8 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen, nachdem sie bereits 2020 mit 9,5 Prozent zu den höchsten der EU gehört hatte. Derzeit belaufen sich die Ausstände des Staates laut italienischer Zentralbank auf 155,6 Prozent des Inlandsprodukts.

Während von der expansiven Haushaltspolitik allerdings vor allem große Unternehmen, Banken und reiche Investoren profitieren dürften, muss hinterher wohl die breite Mehrheit der Bevölkerung die Zeche zahlen. So sollen die strikten Fiskalregeln nach dem Willen der Kommission bereits im kommenden Jahr wieder eingesetzt werden. Der Kürzungsdruck wäre immens, denn als Zielmarke würde eine Schuldenquote von lediglich 60 Prozent gelten. Sozialleistungen und öffentliche Dienstleistungen müssten Jahr für Jahr zurückgefahren werden. Mit Kahlschlagsprogrammen kennt sich Draghi aus, schließlich war die EZB unter seiner Führung Teil der Gläubiger-Troika, die in den 2010er Jahren in Südeuropa drakonische Maßnahmen erzwungen hatte.

Die bevorstehenden Kürzungsmaßnahmen könnten auch den Plan Roms gefährden, den Schuldenstand durch hohe Wachstumsraten nach unten zu korrigieren. Nach eigenen Angaben rechnet man bereits in diesem Jahr mit einem Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 4,5 Prozent und in den kommenden Jahren mit einem stetig sinkenden Defizit. Doch die binnenmarktorientierte Volkswirtschaft Italiens ist auf eine solide Inlandsnachfrage angewiesen. Die Kaufkraft der Bürger und der öffentlichen Hand wurde allerdings bereits durch die Kürzungsprogramme im Zuge der Finanzkrise vor zehn Jahren erheblich geschwächt. Durch die Coronakrise müssen viele Italiener derzeit weitere schmerzhafte Einkommensverluste hinnehmen.

Ihren Reformplan will die italienische Regierung bis Freitag an die Kommission übermitteln. Die EU-Staaten müssen im Gegenzug für das Hilfsgeld aus Brüssel entsprechende Maßnahmenkataloge erstellen und absegnen lassen. Da Italien den größten Einzelbetrag aus dem EU-Topf erhalten soll, muss die Reformliste entsprechend umfassend ausfallen.

Streit herrscht derweil in den Regierungsreihen über die vom Regierungschef angekündigten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Vor allem der rechten Lega von Matteo Salvini, die Teil der Regierung ist, gehen die Pläne nicht weit genug. Man müsse »den Bürgern mehr vertrauen«, sagte er. Konkret will Salvini, dass die nächtliche Ausgangssperre, die derzeit von 22 bis fünf Uhr gilt, aufgehoben wird und dass mehr Zuschauer für Kulturveranstaltungen zugelassen werden. Die Siebentageinzidenz war in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen und lag am Sonnabend bei rund 154. Die Entwicklung hatte eine Debatte um Lockerungen ausgelöst. Gaststätten dürfen ab Montag in bestimmten Regionen wieder im Freien bewirten.