Gelsenkirchen. Die Polizei hat Fans vorgeworfen, dne Fußballprofis des FC Schalke 04 in der Nacht des Bundesligaabstiegs bei der Rückkehr nach Gelsenkirchen mit »massiven Aggressionen« begegnet zu sein. »Es sind Spieler weggerannt«, behauptete ein Polizeisprecher am Mittwoch morgen. Der Vorwurf, zwei Profis seien getreten worden, konnte nicht bestätigt werden. Zuvor hatte die Polizei angegeben, dass Spieler nach dem am Dienstag abend durch ein 0:1 bei Arminia Bielefeld besiegelten Abstieg des Fußballbundesligisten mit Eiern beworfen worden waren.(dpa/jW)