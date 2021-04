Wundertüte

imago/ITAR-TASS Nach der Katastrophe: Eine Mauer wird um den Reaktorblock 4 von Tschernobyl gebaut (August 1986)

Als letztes Jahr der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und seine CDU zur Freude der AfD eine Erhöhung der Rundfunkgebühren verhinderten, war einer der vorgebrachten Gründe, dass der Osten im öffentlich-rechtlichen Mediengefüge unterrepräsentiert sei. Deutschland­radio scheint das Signal verstanden zu haben und versucht, die ostdeutsche besser an die gesamtdeutsche Identität anzuschließen. Heute kann man die dabei angewandte Wundertütenmethode begutachten. Im neuen Feature von Dieter Wulf »Die Mauerspringer« (DLF 2021; Di., 19.15 Uhr, DLF) ist von Ostalgie bis zur Kritik am System der DDR für jede und jeden was dabei: Zwei Jugendliche springen unentdeckt über die Mauer nach Westberlin, finden es dort aber langweilig und kehren wieder zurück. Der Onkel des einen sitzt im Politbüro der SED und versucht, das Geschehene geheimzuhalten. Beim Schwestersender ist wenig später Platz für ein Naturverbundenheitsfeature von Angelika Mieth »Karl Foerster – Gärtner, Staudenzüchter, Literat« (Rundfunk der DDR 1986/MDR 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur).

In der neuen Reihe über Biographien sendet »Inkasso Hasso« (Corax 2021; Mi., 9 Uhr, FSK) gegen das Vergessen an und erinnert an kritische Theorie von Jean Améry bis Martin Büsser. Um die Auswirkungen des Atomreaktorunfalls von Tschernobyl dreht sich dann Swetlana Alexijewitschs Hörspiel »Gespräche mit Lebenden und Toten« (SR/NDR/SFB-ORB/WDR 1999; Mi., 19 Uhr, RBB Kultur, und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5). Im neuen »ARD Radiofeature« lauscht Conrad Lay erst den Ausführungen eines Biobauern, der nach den anthroposophischen Kriterien des Demeter-Verbandes anbaut. Dann geht es darum, wie man mit Hilfe eines »Green Deals« den Kapitalismus ökologischer machen sollte. Das geht nur mit dem Rechenschieber. Der Titel »Grüne Bilanzen – Über nachhaltiges Rechnen im Bio-Landbau« (HR 2021; Mi., 22 Uhr, MDR Kultur und SWR 2) ist leider völlig unironisch gemeint.

Studierende des Studiengangs für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien kümmern sich in Form des Kollektiv Halm um das Thema sexualisierte Gewalt: »es gibt diese namen / es gibt diese wut« (Eigenproduktion 2020; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Auf der gleichen Welle folgt tags darauf das verspielte Diskursstück »Hostel« (NDR/DLF Kultur 2020; Do., 22 Uhr, DLF Kultur) von Stefan Panhans. In Felicia Englmanns Musikfeature »Von Auerhahn bis Zebrafink – Ein Streifzug durch die musikalische Vogelwelt« (BR 2021; Fr., 19 Uhr, und Wdh. Sa., 14 Uhr, BR-Klassik) erzählen ein Blockflötenvirtuose und eine Tänzerin von ihren Vogelinterpretationen und »Vogelkundige erklären, warum Vögel eigentlich singen und wie sie es lernen«.

Die Flucht in den Wald proben in Mariette Navarros »Ausbreitungszone« (DLF Kultur 2020; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) keine Nordic-Walker, sondern junge Leute. Es geht natürlich um die Suche nach einem ursprünglicheren und authentischen Leben. Die Großstadt als Kulisse und Inspirationsquelle für Autorinnen und Autoren untersucht Simone Hamm in »Berlin, Berlin« (WDR 2021; Sa., 12 Uhr, und So., 15 Uhr, WDR 3). Einen ähnlichen Titel trug eine »Rom-Com«-Fernsehserie der nuller Jahre von David Safier, der jetzt mit der Romanbearbeitung »28 Tage lang« (RB 2021; Ursendung Teil 1/3, So., 18 Uhr, Bremen Zwei) zu hören ist. Tomer Gardi erforscht im Schlaflabor »Wie die Blinden träumen« (SWR 2019; So., 18.20 Uhr, SWR 2). Anfang der Woche läuft noch Andreas Jungwirths Ursendung »Peace« (MDR 2021; Mo., 22 Uhr, MDR Kultur).