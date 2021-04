Der letzte Kingsman

Der Gitarrist der US-amerikanischen Garage-Rock-Band The Kingsmen, Mike Mitchell, ist im Alter von 77 Jahren gestorben, wie der Rolling Stone am Sonntag berichtete. Mitchell war vor allem für sein Gitarrensolo auf »Louie Louie« bekannt. Mit dieser Coverversion des Rhythm & Blues-Songs von Richard Berry wurde die Gruppe 1963 berühmt. Sie gilt als eines der wichtigsten Beispiele für den Garage-Rock-Sound. Mitchell war das letzte aktive Originalmitglied der Band, die 1959 in Portland (Oregon) gegründet worden war. (jW)