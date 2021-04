Doping für globale Autobranche

AP Photo/Ng Han Guan Am Montag wurde die weltgrößte Automobilmesse in Chinas Finanzmetropole Shanghai eröffnet

Auch in der aktuellen Krise bleibt China der »große Lichtblick« für die globale Autobranche. Während große Teile der Welt mit wenig Erfolg gegen die Coronapandemie ankämpfen, werden auf dem dortigen Automarkt Wachstumsraten prognostiziert, die die Konzerne magisch anziehen. Der Absatz in der Volksrepublik soll in diesem Jahr um mindestens sechs Prozent wachsen. Besonders Elektroautos seien gefragt, deren Verkauf könnte um 70 Prozent zulegen, wie Branchenexperten glauben. Das ist nicht zuletzt auch für Riesen wie Volkswagen Grund genug, sich mit der angekündigten Konzentration auf den Bau konkurrenzfähiger »Stromer« in der richtigen Spur zu wähnen. Die am Montag eröffnete Messe »Auto China« in Shanghai machte das besonders deutlich.

VW will in der Volksrepublik mit Milliardeninvestitionen und neuen E-Modellen mitmischen. Als Flaggschiff soll der »ID.6«, der am Sonntag vor Messebeginn in Shanghai vorgestellt wurde, die Wende zu noch höheren Profiten bringen. Der Wagen ist als »Stadtgeländewagen« konzipiert – allein die Bezeichnung wirft Fragen nach dem Sinn solcher Vehikel auf. Doch das scheint zweitrangig. Sorgte doch der Verkauf sogenannter SUV schon länger für volle Kassen bei VW und Co. Da passt es, dass die Wolfsburger 2021 mehr als 100.000 Elektroautos in China verkaufen wollen.

Die Volksrepublik ist nicht nur zum wichtigsten Automobilmarkt der Welt aufgestiegen – auch die Messe »Auto China«gilt mit rund tausend Ausstellern inzwischen als größte Veranstaltung dieser Art weltweit. Der als Branchenexperte apostrophierte Ferdinand Dudenhöffer sieht das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land als »große Lokomotive«. »China fährt allen davon«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag den Direktor des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg. Auch in den USA werde es besser, da das riesige Konjunkturpaket der Regierung auch die Autobranche fördere. »Aber das wird bei weitem nicht so stark wie China sein«, glaubt Dudenhöffer. Südamerika versinke im Chaos. »Europa wird eher stagnieren beziehungsweise kleine Zuwächse haben.«

Die weiterhin rasante Konjunktur in China treibt den Absatz. Im ersten Quartal erlebte die je nach Berechnungsweise zweitgrößte oder gar größte globale Volkswirtschaft ein Rekordwachstum von 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Regierung in Beijing rechnet in diesem Jahr mit »mehr als sechs Prozent« Wachstum, der Internationale Währungsfonds (IWF) sogar mit acht Prozent. Diese Zahlen lassen die Autokonzerne in Verzückung geraten.

In den ersten drei Monaten sind die Neuzulassungen bei Pkw in der Volksrepublik sogar um 76 Prozent auf 6,48 Millionen Fahrzeuge gewachsen. Der große Anstieg ist Ausweis dafür, dass China offenbar die Pandemie weitaus erfolgreicher in den Griff bekommen hat als alle übrigen vergleichbaren Staaten. Für VW und die anderen Großkonzerne aus den USA, der BRD, Japan oder Frankreich wird es dennoch kein Selbstläufer, in China den Absatz hochzutreiben. Das liegt nicht unbedingt an der Konkurrenz des US-Pioniers Tesla. Vor allem chinesische Hersteller und Startups wie Nio, Xpeng oder Lynk & Co drängen auf den Markt. Auch Technologieriesen wie Huawei oder Xiaomi wollen jetzt Autos bauen – weil es zunehmend um Software und Vernetzung geht.

Auch in bezug auf Klimaschutz bewegt sich einiges. Am Sonnabend hatten der US-Klimabeauftragte John Kerry und sein chinesischer Amtskollege Xie Zhenhua in Shanghai erklärt, die Klimakrise müsse mit der »gebotenen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit angegangen werden«. Derzeit wird jedes dritte Auto weltweit in China verkauft – und E-Autos werden dort bei der Zulassung bevorzugt. VW macht rund 40 Prozent seines globalen Geschäfts in der Volksrepublik. »Unsere Autobauer sind ohne China nicht mehr vorstellbar«, sagte Dudenhöffer. (dpa/jW)