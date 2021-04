»Der letzte Nagel im Sarg«

imago images/PA Images »Reinigendes Gewitter«? Protestplakate von Liverpool-Fans außerhalb des Anfield-Stadions (19.4.2021)

Der Machtkampf im europäischen Fußball eskaliert: Am Montag beschloss das UEFA-Exekutivkomitee die Reform der Champions League und konterte damit »Super League«-Pläne von zwölf Topklubs. Nach Willen der Europäischen Fußballunion soll die »Königsklasse« ab der Saison 2024/25 von 36 statt bislang 32 Teams ausgespielt werden. Die Anzahl der Partien erhöht sich deutlich, zwei der vier zusätzlichen Startplätze sollen über eine Fünfjahresrangliste der Klubs vergeben werden.

Dabei könnte der Wettbewerb da schon Geschichte sein: Denn am Sonntag abend hatten zwölf europäische Spitzenvereine aus England, Spanien und Italien in einem gemeinsamen Schreiben angekündigt, eine verbandsunabhängige »Super League« gründen zu wollen – ein Konkurrenzunternehmen zur UEFA-Champions-League, das den beteiligten Klubs feste Startplätze und erhebliche Mehreinnahmen garantieren soll. Offenkundig in bezug auf das Reformvorhaben des Verbandes hieß es in dem Schreiben, dass die »vorgeschlagenen Lösungen grundlegende Probleme nicht lösen. Das schließt die Notwendigkeit ein, qualitativ hochwertigere Spiele und zusätzliche finanzielle Mittel für die gesamte Fußballpyramide bereitzustellen«.

Beteiligt sind FC Arsenal, Manchester United, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Chelsea, Manchester City aus England, AC Mailand, Inter Mailand und Juventus Turin aus Italien und Real Madrid, FC Barcelona sowie Atletico Madrid aus Spanien. Die US-Großbank J. P. Morgan will die Anschubfinanzierung der neuen Liga sicherstellen, wie das Finanzhaus am Montag bestätigte. Die Gründungsmitglieder sollen 3,5 Milliarden Euro erhalten. Laut dem Schreiben der Klubs sollen drei weitere, nicht genannte Vereine an der Gründung beteiligt sein, die zusammen mit den genannten zwölf die ständigen Mitglieder der Super League bilden. Fünf Vereine können sich pro Saison qualifizieren.

Mit der angekündigten Neugründung eskaliert der anhaltende Konflikt über die Verteilung der Champions-League-Einnahmen, der sich im Laufe des Jahres erneut verschärft hatte. Man werde »alle Maßnahmen auf allen Ebenen« prüfen, um die Pläne zu verhindern, erklärte die UEFA am Sonntag in Abstimmung mit den nationalen Verbänden und Ligen der drei Länder. Das europäische Fannetzwerk Football Supporters Europe bezeichnete die »Super League«-Pläne als »letzten Nagel im Sarg des europäischen Fußballs«, sie seien »gegen jeden Wettbewerb« und »von Gier getrieben«.

Das deutsche Fan- und Ultragruppenbündnis »ProFans« bezeichnete das Gründungsvorhaben als »Horrorvision«, sieht aber zugleich die Möglichkeit für ein »reinigendes Gewitter«. »Wenn wir hinterher eine Spaltung haben, haben wir vielleicht einen Teil, von dem wir sagen: Da sind wir wieder mit dem Herzen dabei«, so Sprecher Sig Zelt am Montag. Die Fanorganisation »Unsere Kurve« forderte den Ausschluss der »Super League«-Klubs aus allen nationalen und internationalen Wettbewerben sowie die umgehende Rücknahme der Reform der UEFA-Klubwettbewerbe.