Tanzen, aber wo?

imago/Landmark Media Eigenartige Art von Soul: Caribou live (London, 2014)

Caribous Album »Suddenly« aus dem letzten Jahr war nicht der große Wurf, den man sich seit dem legendären Dreisprung »Andorra« (2007), »Swim« (2010) und »Our Love« (2014) von Dan Snaith versprochen hatte, aber nichtsdestotrotz ein immer noch sehr gutes Album. Es bot einerseits eine Weiterentwicklung Richtung Electrosoul, ähnlich wie ihn das Projekt Sault inzwischen macht, andererseits war es ein Experiment in Sachen Verschraubung. Stücke mit plötzlichen Wendungen, Mittelteile, die so nicht vorauszuahnen sind.

Das Remixalbum »Suddenly Re­mixes« wartet nun, nach einer ersten EP mit vier Stücken, mit einem von Track zwei an durchtanzbaren Set von zwölf Stücken auf. Wobei keineswegs alle Tracks der Original-LP berücksichtigt wurden, sondern vor allem die dankbarsten. »Never Come Back« erfährt gleich viermal die Kunst eines Remixes. Der Beste ist nicht gleich der erste, sondern der von Four Tet, der unbedingt auf den Tanzboden lockt.

Koreless hingegen ließ die Luft aus dem Stück, und auch Toro Y Moi tritt bei »Home« heftig auf die Bremse. Highlights hingegen liefern Logic 1000 (»Sunny’s Time«) und späterhin ­Floating Points wiederum mit »Never Come Back«. Auch Jessy Lanza (»You and I« in einer eher sanften Version) und Nefty liefern verlässlich gute Arbeit ab.

Insgesamt ist das Niveau ausgewogen und gut, die Konzentration auf wenige, eben nicht alle Stücke lässt aber der Gleichförmigkeit zu viel Raum. An »Home« hat sich außer Toro Y Moi niemand getraut, »New Jade« und ein, zwei andere blieben völlig unberücksichtigt. Die Frage aber bleibt: Wer soll dazu noch tanzen?

Dan Snaith, der alte Kanadier, der seit vielen Jahren in London lebt, hat derweil die Wiederveröffentlichung seiner ersten drei, noch unter dem Namen Manitoba erschienenen Alben angekündigt. Darauf kann man sich freuen, und den Quantensprung, den der Vorzeigenerd besonders in den nuller Jahren vollzogen hat, noch besser nachvollziehen. Begonnen hatte er mit schön verschraubten, psychedelisch ausufernden Stücken mit reichlich Gitarre und Flötenloops, bis er sich dem Pop, dann zunehmend dem House widmete. Am Ende landete er bei dieser eigenartigen Art von Soul – dünne Falsettstimme, elektronisches Korsett, staubige Stimmung.

»Suddenly« war da ein weiterer Schritt in dieselbe Richtung: »Home« kommt mit einem schönen Sample von Gloria Barnes’ gleichnamigem Stück daher, einem sehr guten Soulklassiker aus den späten 1960ern. »Never Come Back« ist das ansprechende Tanzstück, »Sister« was fürs Herz. Insgesamt aber wirkt das Album gebrochen, beinahe spröde. Thematisch geht es um die Familie, Bindungen, das Zuhause – und das bereits vor der Pandemie.

Für die Remixe hat Snaith seine Lieblingsremixer versammelt. Einmal mehr kann man sagen, der Klub wurde nach Hause geholt. Das gleiche wie früher – wer dabei war, wird sich für immer an das spätsommerlich sonnendurchflutete Konzert erinnern, das Caribou als Vorband zu Radiohead in der Berliner Wuhlheide spielte – ist das natürlich nicht. Wer soll dazu noch tanzen, ist insofern auch gar nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist eher, wo man dazu tanzen soll. Wohnzimmer kennen wir ja schon zur Genüge.