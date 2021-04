Deutsche in Türkei wegen Terrorvorwürfen vor Gericht

Mehmet Guzel/AP/dpa Am Donnerstag wird Yüksel Wessling vor dem Istanbuler Gericht stehen

Istanbul. In der Türkei muss sich eine weitere Deutsche wegen Terrorvorwürfen vor Gericht verantworten. Die Sozialpädagogin Yüksel Wessling aus Bonn werde seit anderthalb Jahren in der Türkei festgehalten, sagte ihr Ehemann Jürgen Wessling am Mittwoch gegenüber dpa. Nach Angaben des Ehemanns wird an diesem Donnerstag vor einem Gericht in Istanbul das Urteil gegen die 65jährige erwartet. Ihr drohen mehrere Jahre Haft.

Yüksel Wessling, die auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde im Oktober 2019 an der Ausreise gehindert und darf das Land seitdem nicht mehr verlassen. Ihr Anwalt Emre Dogan, sagte der dpa, seiner Mandantin werde Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Damit ist die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gemeint. Die Staatsanwaltschaft fordere bis zu sechs Jahre und drei Monate Haft. (dpa/jW)