Dänemark: Sechs Finanzleute wegen schweren Betrugs am Fiskus angeklagt

Kopenhagen. In Dänemark sind sechs weitere Personen wegen mutmaßlichem Betrug am dänischen Finanzministerium über den Umweg einer Bank mit Sitz in der BRD angeklagt. Die Schadenssumme betrage mehr als eine Milliarde Kronen. Das teilte die Staatsanwaltschaft für Wirtschafts- und internationale Verbrechen am Dienstag mit. Unter den Angeklagten befinden sich drei US-Staatsbürger und drei aus dem Vereinten Königreich. Insgesamt müssten sich in dem Fall acht Personen verantworten.

Konkret gehe es laut Anklagebehörde um Hunderte fiktive Aktiengeschäfte zwischen 27 US-amerikanischen Ein-Personen-Pensionsplänen, neun Unternehmen und Zwischenhändlern. Der Betrug sei zwischen März 2014 und August 2015 über die deutsche North Channel Bank in Mainz erfolgt. Deren einziger Zweck sei es gewesen, dem dänischen Fiskus riesige Geldbeträge zu entziehen, die laut Staatsanwaltschaft weder den US-Pensionsplänen noch den beteiligten Unternehmen zustanden. Der dänische Staat sei um mehr als 1,1 Milliarden Dänische Kronen (rund 148 Millionen Euro) durch Dividendensteuerrückforderungen betrogen worden. (jW)