USA: Offenbar vollständiger Truppenabzug aus Afghanistan bis September

Omar Sobhani / Reuters US-Soldaten bewachen einen Hangar in Kabul (17.11.2020)

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat angekündigt, alle Streitkräfte der Vereinigten Staaten über die kommenden Monate aus Afghanistan abzuziehen. Der Militärabzug soll bis zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 abgeschlossen sein. Das berichtete die Washington Post am Dienstag abend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Entscheidung dürfte demnach an diesem Mittwoch von Biden öffentlich bekanntgegeben werden. Sein Vorgänger Donald Trump hatte im vergangenen Jahr mit den islamistischen Taliban den diesjährigen 1. Mai als Stichtag für den vollständigen Truppenabzug ausgehandelt. Bis dahin würden dem Bericht zufolge noch tausende US-Militärs in Afghanistan stationiert sein.

Offiziell befinden sich dem Blatt zufolge 2.500 Soldatinnen und Soldaten der USA in dem Land, ihre Zahl fluktuiere allerdings und betrage derzeit rund 3.500. Insgesamt seien zusätzlich 7.000 andere ausländische Streitkräfte im Verbund mit den USA in Afghanistan, ein Großteil unter dem Banner der NATO-Kriegsallianz. (jW)