Sachsen-Anhalt: Nach Massenlöschung beim LKA Täterdaten wiederhergestellt

Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-Zentralbild / dpa

Magdeburg. Zehntausende im Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt ungeprüft gelöschte Datensätze zu Straftätern sind wiederhergestellt. Das erfolgte „in enger Abstimmung zwischen dem Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, dem Bundeskriminalamt, dem Ministerium für Inneres und Sport und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt“, teilte das Ministerium auf Nachfrage mit.

Es handelte sich um knapp 42.000 Datensätze mit Fotos, Fingerabdrücken und Besonderheiten wie Tätowierungen und Narben von Straftätern. Genetische Informationen sowie Fahndungsdaten seien von der Löschung nicht betroffen gewesen – jedoch der erkennungsdienstliche Teil des Polizeilichen Informationssystems, der kürzlich vom Bundeskriminalamt an die Länder rückübertragen worden war. Im konkreten Fall sollten alle Daten auf eine mögliche Löschung oder Verlängerung überprüft werden. Der Vorfall war Ende Februar durch einen Bericht der Magdeburger Volksstimme öffentlich geworden.

Nun seien 23.619 Fälle – zu einer Person können mehrere Datensätze gehören – einzeln per Hand in den Polizeibehörden der Landespolizei geprüft worden, hieß es weiter aus dem Innenministerium in Magdeburg. Das Ergebnis: 923 Fälle wurden gelöscht, weil bestimmte Fristen abgelaufen sind. In 22.696 Fällen bleibe der Datenbestand erhalten. Die Polizei könne diese Informationen zu den erkennungsdienstlichen Maßnahmen seit dem 26. März wieder nutzen.

Zu den Folgen der Massenlöschung erklärte das Ministerium, dass eine fünfköpfige Gruppe nun die Kriminalaktenhaltung in den Polizeibehörden überprüfe. Sie schaue sich an, wie diese Akten in der Landespolizei geführt werden und wie die Aussonderung erfolge. Der Abschlussbericht der Geschäftsprüfungsgruppe solle abgewartet werden. (dpa/jW)