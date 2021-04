Wie früher

Ohne Masken und Abstand dürfen bis zu 5.000 Zuschauer ein Konzert in Liverpool besuchen. Die Veranstaltung mit der Rockband Blossoms am 2. Mai ist Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung. Voraussetzung für den Eintritt ist ein aktueller, negativer Coronatest. Auch nach dem Event sollen die Zuschauer einen Test machen. »Wir sind einem Sommer voller Live-Events einen Schritt näher gekommen«, sagte Kulturminister Oliver Dowden in einer Mitteilung vom Sonntag. (dpa/jW)