Die Abenteuer des Lebens

Mike Schmidt/imago images Man ehrt einen Schriftsteller, indem man ihn liest: Walter Kaufmann

Eigentlich war sein Weg vorgezeichnet. Als Jizchak Schmeidler im Januar 1924 im Berliner Scheunenviertel in der Mulackstraße als uneheliches Kind zur Welt kam, waren die Aussichten trübe. Die Mutter, ein jüdischer Teenager polnischer Herkunft, war mittellos. Schmeidler hätte wie so viele Bewohner des Armenviertels eine schlechte Schulbildung und anschließend die Arbeitslosigkeit erwartet. Aber es kam anders. Im Alter von drei Jahren gab die Mutter den Sohn zur Adoption frei, und Schmeidler kam in eine jüdische Mittelstandsfamilie am Duisburger Kaiserberg, einem Viertel mit zahlreichen Villen. Aus Jizchak Schmeidler wurde Walter Kaufmann. Von Duisburg aus schickte ihn der neue Vater, ein Anwalt, 1939 mit einem der letzten Kindertransporte nach Großbritannien. Die Familie wurde Opfer der Nazis, vergast in Auschwitz.

1955 kam Kaufmann zurück nach Deutschland – nicht aus England, sondern aus Australien, wohin ihn die britische Regierung im Sommer 1940 als sogenannten Feindlichen Ausländer verschifft hatte. Im Gepäck hatte Kaufmann, der zwischenzeitlich in einem Arbeitsbataillon der australischen Armee, als Obstpflücker, Hafenarbeiter und Seemann gearbeitet hatte, einige Geschichten und seinen ersten Roman »Wohin der Mensch gehört«. Der Roman erschien 1957 in Ostberlin, wo Kaufmann fortan lebte, wenn er, ausgestattet mit einem australischen Pass, nicht durch die Welt reiste – in die Vereinigten Staaten, nach Brasilien, Kuba, Israel, Nordirland und immer wieder Australien.

Für die Deutsche Demokratische Republik hatte Kaufmann sich in den fünfziger Jahren als Mitglied der Kommunistischen Partei Australiens bewusst entschieden. Er hätte auch nach Westdeutschland gehen können, wie er im November 2018 im jW-Wochenendgespräch erzählte. Der damalige Vorsitzende des DDR-Schriftstellerverbandes, Eduard Claudius, riet ihm sogar dazu: »Wenn du im Ruhrgebiet aufgewachsen bist, dann gehörst du dorthin. Wir brauchen Leute wie dich.« Aber die Bundesrepublik war einfach indiskutabel, ein Land, wo alte Nazis und Schweigen herrschten.

In der DDR wurde Kaufmann zu einem Bestsellerautor. Seine Reportagen und Romane, viele davon zunächst in Englisch, Kaufmanns zweiter Muttersprache, verfasst, waren für die Leser zwischen Greifswald und Suhl ein Fenster zur Welt. Kaufmann schrieb mit wachem Blick und einem feinen Gefühl für die Präzision der Sprache, dabei nie seine politische Sympathie für die Unterdrückten und Entrechteten verheimlichend. In der DDR wurde er dafür vielfach ausgezeichnet. Nach 1989, als zur großen Hatz auf alle DDR-Autoren geblasen wurde, denen bei DDR nicht »Mauertote« und »Stalinismus«, sondern »Sozialismus« und »Antifaschismus« einfiel, blieb er außen vor. Als »Funktionär« hatte er zwar ab 1985 das Amt des PEN-Generalsekretärs innegehabt, aber über seine Amtsführung erzählte man sich nur Gutes. Fortan wurde es still um Kaufmann. Im bundesdeutschen Feuilleton fand er keine Beachtung.

Der Schauspieler Manfred Krug, mit dem Kaufmann in den 1970er Jahren befreundet war, meinte einmal, Kaufmann gehöre zu jenen Leuten, die Schriftsteller geworden seien, weil sie hofften, die Abenteuer ihres Lebens würden für viele Bücher reichen. Die Hoffnung ging auf. Kaufmann schöpfte aus einem schier unendlichen Fundus. Davon zeugen nicht zuletzt seine zahlreichen nach 1990 veröffentlichten Bücher. Denn Kaufmann hörte nie auf zu schreiben. Auch für diese Zeitung, für die er zuletzt vor einem Monat noch einen Gedichtband Gisela Steineckerts rezensierte.

Zwischen der Berliner Mulackstraße und dem Märkischen Ufer an der Fischerinsel, wo Kaufmann zuletzt lebte, liegen kaum mehr als zwei Kilometer. Für Kaufmann war es ein weiter Weg. Am 15. April ist dieser Weg zu Ende gegangen. Die junge Welt hat einen ihrer ältesten Mitarbeiter verloren, die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten einen aktiven Kameraden und Zeitzeugen. Man ehrt einen Schriftsteller, indem man ihn liest. Fast alle Bücher Kaufmanns sind antiquarisch verfügbar, viele auch neu aufgelegt. Tun Sie also Walter Kaufmann diesen letzten Gefallen.