Unter Lebensgefahr

Eine Doku über eine 19jährige Syrerin, die vor einer Zwangsheirat aus ihrer Heimat flieht und der kurdischen Frauenarmee betritt, wird mit dem diesjährigen VFF-Dokumentarfilm-Produktionspreis ausgezeichnet. Das teilte am Freitag ein Sprecher des Münchner Filmfestivals Dokfest mit. Ausgezeichnet werden die Produzentinnen Guevara Namer und Antonia Kilian, die auch erstmals Regie führte, sowie der Produzent Frank Müller. Der Film »The Other Side Of The River« sei unter lebensgefährlichen Bedingungen während des Krieges in Nordsyrien entstanden, teilte der Sprecher zur Begründung mit. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. (dpa/jW)