Positiv aufgefallen

Köln. Nach dem möglichen Dopingfall bei Vini Zabù verzichtet der italienische Radrennstall auf seine Teilnahme am Giro d’Italia. Das teilte Vini Zabù am Donnerstag mit. Ende März war der italienische Profi Matteo De Bonis bei einer Trainingskontrolle positiv auf Epo getestet und deshalb vorläufig vom Rennbetrieb suspendiert worden. Der 25jährige könnte innerhalb eines halben Jahres zum zweiten Dopingfall in dem zweitklassigen Team werden, nachdem Landsmann Matteo Spreafico im Oktober 2020 mit zwei positiven Proben aufgefallen war. (sid/dpa)