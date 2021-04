Draußen tanzen

Die Berliner Clubszene will den Pandemiesommer mit Events unter freiem Himmel überstehen. »Es bringt uns wirtschaftlich nicht weiter, aber wir wollen den Leuten was geben«, sagte Pamela Schobeß, Vorsitzende der Berliner Clubcommission, am Donnerstag in Berlin. »Wir sind gut in der Lage, auf Außenflächen Hygienekonzepte umzusetzen.« Schobeß verwies auf die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. Aus Sicht des Zusammenschlusses vieler der mehr als 300 Clubs der Stadt gäben Veranstaltungen unter freiem Himmel den Menschen nicht nur Lebensqualität zurück, sie seien auch viel sicherer als private Treffen in geschlossenen Räumen. (dpa/jW)