Traum der High Society

imago stock&people Für Investoren war Bernard Madoff der Teufel in Menschengestalt

Er war der bislang größte Gauner der Wall Street. Bernard »Bernie« Madoff war 2009 von einem Gericht zu einer Haftstrafe von 150 Jahren verurteilt worden. Am Mittwoch starb er im Alter von 82 Jahren in einem Gefängnis in North Carolina.

Madoff hatte sich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in elf Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter Betrug und Geldwäsche. Der Finanzjongleur hatte Tausende Investoren um Dutzende Milliarden US-Dollar gebracht, indem er über Jahrzehnte vermeintliche Traumgewinne durch Geld neuer Anleger vortäuschte. Als das sogenannte Schneeballsystem in der Finanzkrise 2008 aufflog, verloren viele seiner Opfer ihre ganzen Ersparnisse.

Madoffs Karriere an der Wall Street hatte in den 1960er Jahren begonnen. Mit Anfang 20 gründete der aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn stammende Finanzmakler kurz nach dem Studium seine eigene Investmentfirma. Mit dem Versprechen hoher Renditen sammelte er fortan viel Geld bei Anlegern ein – Familienmitglieder, Freunde und Bekannte gaben ihr Erspartes. Anfang der 1990er wurde er Chef der Technologiebörse Nasdaq. Tatsächlich vermehrte sich das Geld – zumindest auf dem Papier – stetig, und Madoff wurde zu einer Größe in Finanzkreisen und einem Mitglied der New Yorker High Society.

Erst in der Finanzkrise, als viele Investoren plötzlich ihre Mittel abziehen wollten, flog das Betrugssystem auf. Als Madoffs Firma zusammenbrach, wiesen die Depots der Kunden Werte von 65 Milliarden Dollar aus. Tatsächlich waren aber gerade einmal 300 Millionen Dollar vorhanden. Madoff – eben noch ein gefeierter Finanzstar und bei US-Promis begehrter Geldverwalter – stand nun als Milliardenbetrüger da, der bis zu seinem Lebensende ins Gefängnis gesteckt wurde. Er selbst behauptete später, dass seine Gaunereien nur möglich waren, weil Finanzinstitute wie seine Hausbank J. P. Morgan gezielt wegschauten.

Nach mehr als einem Jahrzehnt dauernder Rechtsstreitigkeiten hat der Treuhänder von Madoffs Fonds lediglich 14 Milliarden Dollar von vermögenden Anlegern und Hedgefonds, die Geld aus dem System genommen haben, sowie von Banken und Vermögensverwaltern, die ihren Kunden das Investment empfohlen hatten, zurückgefordert.

Für Aufsehen sorgten während seiner Haftzeit Berichte, wonach Madoff im Knast angeblich lebte wie ein Superstar. Im Bundesgefängnis der Kleinstadt Butner in North Carolina war er laut US-Medien eine Berühmtheit, eine Art moderner Robin Hood, wenn auch weniger freigiebig. »Er nahm Leuten das Geld weg, die reich und gierig waren und noch mehr wollten«, sagte Shannon Hay, ein verurteilter Drogenhändler und Mithäftling, im Jahr 2010 dem New York Magazine. Madoff lieferte Hollywood Stoff für mehrere TV-Serien und Filme.

Madoff litt unter anderem an einer tödlichen Nierenkrankheit. Sein Antrag auf Begnadigung, um zu Hause sterben zu können, war im vergangenen Jahr aber von dem Richter, der ihn verurteilt hatte, abgelehnt worden. »Bis zu seinem Tod lebte Bernie mit Schuldgefühlen und Reue für seine Verbrechen«, erklärte sein Anwalt Brandon Sample am Mittwoch.

In einem Gefängnisinterview mit der Financial Times im Jahr 2011 erkannte Madoff seine Verbrechen an und bot eine eigentümliche Begründung: »Sie müssen meine Geschichte verstehen. Ich habe mit 500 Dollar Kapital angefangen. Ich sah zu, wie mein Vater bankrott ging. Ich war sehr getrieben. Aber ich war immer außerhalb des Klubs, der Klub waren die New Yorker Börse und White-shoe-Firmen (die 500 größten US-Unternehmen; jW). Sie haben mich auf jedem Schritt bekämpft.« Als der Richter 2009 Madoffs Urteil verkündete, sah er es anders. Er beschrieb die Verbrechen als »außerordentlich böse«. Einer der Geschädigten, Michael Schwartz, der einen Treuhandfonds für Familien verloren hatte, hatte dem Richter während des Prozesses gesagt: »Ich hoffe nur, dass seine Gefängnisstrafe lang genug ist, damit sein Gefängnis zum Sarg wird.« (dpa/Reuters/jW)