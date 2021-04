Große Herausforderungen

Hintergrund: Kommunistische Partei Kubas

Die heutige Kommunistische Partei Kubas (PCC) wurde am 3. Oktober 1965 in Havanna gegründet und definiert sich in Anlehnung an den Unabhängigkeitskämpfer José Martí als »martianisch« sowie »marxistisch-leninistisch«. Die Parteigründung war das Ergebnis der Vereinigung von drei revolutionären Organisationen, die maßgeblich am Sturz des US-freundlichen Diktators Fulgencio Batista beteiligt waren. Bereits im Jahr 1925 hatte der Studentenführer Julio Antonio Mella in Kuba eine Kommunistische Partei gegründet, die sich 1944 aber in Sozialistische Volkspartei (PSP) umbenannt hatte.

Nach dem Sieg der Revolution vereinigten sich im Juli 1961 zunächst die von Fidel Castro geführte »Bewegung des 26. Juli« mit der von Blas Roca und Carlos Rafael Rodríguez geleiteten PSP und einer weiteren Gruppe mit dem Namen »Revolutionäres Direktorium« zu den »Integrierten Revolutionären Organisationen Kubas« (ORI). Im März 1962 wurde aus den ORI die »Vereinigte Partei der Kubanischen Sozialistischen Revolution«, aus der die PCC hervorging, die Schätzungen zufolge heute über gut 670.000 Mitglieder verfügt, die in rund 50.000 Parteizellen organisiert sind.

Die obersten Organe der Partei sind der Parteitag, das Zentralkomitee (ZK) und dessen Politbüro. Am 3. Oktober 1965 wurde das erste ZK gewählt, wobei Castro den Abschiedsbrief Che Guevaras verlas, den dieser mit dem Satz beendet hatte: »Andere Gebiete der Welt benötigen den Beitrag meiner bescheidenen Bemühungen.« Als offizielles Organ des Zentralkomitees ging einen Tag später aus einer Fusion der Zeitungen Revolución (Bewegung des 26. Juli) und Hoy (PSP) die Tageszeitung Granma hervor.

Auf dem an diesem Freitag beginnenden VIII. Parteitag stehen unter anderem auch die Neuwahl des bisher aus 142 Mitgliedern bestehenden Zentralkomitees und des derzeit 17köpfigen Politbüros an. Angesichts des angekündigten Generationenwechsels wird vor allem die Wahl des Ersten und des Zweiten ZK-Sekretärs mit Spannung erwartet, da diese Positionen bisher von dem 89jährigen Expräsidenten Raúl Castro und dem 90jährigen Comandante José Ramón Machado Ventura bekleidet wurden.

Bereits 2016 war auf dem vergangenen VII. Parteitag rund ein Drittel des Politbüros durch jüngere Mitglieder ersetzt worden, die zum ersten Mal in diese Position gewählt worden waren. Die ideologische Führungsrolle der PCC wird unter anderem in der im Februar 2019 mit 86,8 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommenen Verfassung legitimiert, in deren Präambel es heißt: »Nur im Sozialismus und Kommunismus kann der Mensch zu voller Würde gelangen«, und in der im Artikel 5 die sozialistische und kommunistische Gesellschaft als Staatsziel definiert wird. (vh)