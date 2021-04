Genug ist genug

Cagla Gurdogan/REUTERS

In der Türkei haben am Donnerstag Beschäftigte des Gesundheitswesens gegen die Coronapolitik der AKP-Regierung demonstriert. Aufgerufen hatte zu den landesweiten Protesten der Verband der türkischen Ärzte, berichtete die linke Tageszeitung Evrensel. In Ankara (Foto) forderten die Beschäftigten u. a. bessere Arbeitsbedingungen und mehr Schutz sowie einen Sechsstundentag. Zudem kritisierten sie die Regierung wegen der ungenügenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. »Nicht die Pandemie, das System bringt um!« riefen die Demonstranten. (jW)