Alles muss man selber deckeln

Steinach / imago images Häuser denen, die darin wohnen: Die Berliner Initiative zur Enteignung großer Immobilienkonzerne sieht ihr Vorhaben auf rechtlich sicherem Boden (6.4.2019)

Für Hundertausende Mieterinnen und Mieter in Berlin ist die versprochene »Verschnaufpause« vorzeitig und schlagartig zu Ende. Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den »Mietendeckel« in der Bundeshauptstadt gekippt. Die Richter urteilten, dass das 2020 in Kraft getretene und bis 2025 befristete Gesetz zur Mietenbegrenzung verfassungswidrig ist. Es verstößt demnach gegen die im Grundgesetz (Artikel 72 und Artikel 74) geregelte alleinige Zuständigkeit des Bundes bei der Mietengesetzgebung. Damit stehen betroffenen Mieterinnen und Mietern in vielen Fällen teils kräftige Nachzahlungen bevor.

Mit dem Mietendeckelgesetz wurden Wohnraumkosten für rund 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Künftig kann die Berliner Landesregierung lediglich noch »Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten« definieren. Diese dürfen laut Bürgerlichem Gesetzbuch jedoch nur jeweils für fünf Jahre festgelegt werden, entsprechende Verordnungen müssen »spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025« wieder »außer Kraft treten«.

Das Karlsruher Urteil bedeutet auch das Aus für einen möglichen Mietendeckel in Bayern. Dort wollen sich die Organisatoren hinter der Initiative für ein entsprechendes Volksbegehren nun darauf konzentrieren, einen »Mietenstopp« auf Bundesebene zu erreichen. Das Urteil sei zwar bitter, aber es »ist auch ein lauter Weckruf an den Bundesgesetzgeber, endlich zu handeln und die Mietenexplosion in vielen deutschen Städten zu stoppen«, erklärte auch der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Ähnliches forderten unter anderen der Paritätische Gesamtverband, die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke und der DGB-Landesverband Berlin-Brandenburg. Doch noch sitzt an der Spitze des Bundesbauministeriums Horst Seehofer (CSU), der nichts vom Mietendeckel hält. Dieser habe »für Unsicherheit auf den Wohnungsmärkten gesorgt, Investitionen ausgebremst und keine einzige neue Wohnung geschaffen«, behauptete der Minister am Donnerstag. Die Überprüfung des Berliner Mietendeckels hatten – neben zwei Berliner Gerichten – mehr als 200 Bundestagsabgeordnete von FDP und CDU/CSU angestoßen.

Nun herrsche »Rechtsklarheit«, jubelte der Präsident des Bundesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Andreas Ibel, am Donnerstag. Das Urteil bescherte allein dem Konzern Deutsche Wohnen hohe Kursgewinne von dreieinhalb Prozent, nachdem die Aktien spekulationsgetrieben bereits am Vortag deutlich zugelegt hatten. Die Kurse von Vonovia oder Grand City Properties stiegen um 1,4 beziehungsweise 1,9 Prozent. Vonovia (rund 42.000 Wohnungen in Berlin) erklärte gönnerhaft, auf Mietnachzahlungen verzichten zu wollen. Anders Deutsche Wohnen: Für die »Begleichung des Restbetrags der fälligen Miete« biete man »unterschiedliche Möglichkeiten an, von Einmal- über Ratenzahlungen bis hin zu Stundungen«, teilte der Immobilienriese am Donnerstag mit. Laut RBB sind rund 116.000 Wohnungen des Konzerns betroffen.

Das Scheitern des Mietendeckels in Berlin verstehen das Bündnis »Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« sowie die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« als Kampfauftrag. »Das Urteil wird die Schlagkraft der Berliner Mietenbewegung nicht schwächen, sondern stärken«, so das Bündnis. »Nur die Enteignung und Vergesellschaftung von Wohnraum bieten die Perspektive für ein Berlin mit bezahlbaren Mieten«, erklärte Jenny Stupka, Kosprecherin der Initiative.