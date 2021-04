Sportler bevorzugt

Warschau. Polen will seine Olympiateilnehmer und Fußballnationalspieler bevorzugt gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab sofort könne man die Impfungen der Olympiamannschaft für Tokio sowie die Teilnehmer an der Fußball-EM und ihre Betreuer organisieren, sagte der zuständige Kulturminister Piotr Glinski am Mittwoch in Warschau. Diese Entscheidung sei möglich, da in Polen bereits die »wichtigsten Risikogruppen« geimpft worden seien. (dpa/jW)