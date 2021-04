imago/Sven Simon Erwin Kostedde bei einem EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland (11.10.1975)

Erwin Kostedde wurde 1946 geboren, in Münster, die Mutter Deutsche, der Vater ein US-Soldat. Im Dezember 1974 erfüllte sich für den Torjäger von Kickers Offenbach, später auch von Hertha BSC, von Borussia Dortmund und Werder Bremen, ein Traum: Kostedde debütierte in der westdeutschen Fußballnationalmannschaft. »Ich wollte immer den Adler auf der Brust tragen«, sagt er nun in einem neuen Film, aber: »Im nachhinein bedauere ich das. Ich bin nie damit warm geworden.« Kostedde trug das Wappentier auf der Brust, er war überhaupt der erste »Schwarze Adler« – und ist einer der Protagonisten der gleichnamigen Dokumentation, die zunächst ab Donnerstag auf Amazon Prime Video zu sehen ist, dann am 18. Juni auch im ZDF. Und Kostedde sagt dort Sätze, die unter die Haut gehen. Damals, als er spielte, hätten die Leute gerufen: »Kuck mal, der Schwatte – das hätt’s bei Hitler nich’ gegeben.« Kostedde wurde der »braune Bomber« gerufen. Er hat ihn hautnah erlebt, den Rassismus im deutschen Fußball.

Im Film von Torsten Körner berichtet nicht nur Kostedde von Erfahrungen mit Rassismus und Ausgrenzung. Unter anderem kommen zu Wort: Steffi Jones, Gerald Asamoah, Cacau oder Jimmy Hartwig. Sie spielten für die BRD-Auswahl – doch zum Stolz darüber kamen auch die vielen Verletzungen. »Wie das ist, mit so einer Hautfarbe durch Deutschland zu laufen, das können Sie sich gar nicht vorstellen«, sagt Kostedde. Als Kind wusch er sich stundenlang mit Kernseife – um weißer zu werden. William Georg »Jimmy« Hartwig war der zweite Schwarze in der Nationalmannschaft und wie Kostedde das Kind eines schwarzen US-Soldaten. Der Großvater war ein Nazi. Hartwig hat mal erzählt, seine Mutter habe stets aufpassen müssen, dass der Großvater ihm kein Kissen aufs Gesicht drückt, als er klein war. Hartwig sagt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: Der Rassismus ist nicht weg – »im Gegenteil. Es wird zur Zeit sogar schlimmer«, er sei nicht zuletzt »unterschwelliger geworden«.

Zu Wort kommen in dem 101 Minuten langen Film auch ehemalige Bundesligaprofis wie Anthony Baffoe. Der antwortete einmal auf die Frage eines Fernsehreporters, warum er denn als Schwarzer in Bonn geboren wurde: »Weil mich meine Eltern da gemacht haben.« Als die in Jamaika geborene Beverly Ranger 1976 bei der ARD-»Sportschau« die Auszeichnung für das »Tor des Monats« erhielt, ertönte »schön und kaffeebraun« aus dem Lautsprecher. »Es gefiel mir nicht, wie ich vorgestellt wurde«, sagt sie heute. Auch das ist Thema dieses Films: Baffoe, Ranger, Otto Addo, Guy Acolatse oder auch Jordan Torunarigha erzählen nicht nur davon, was es für sie bedeutet hat und nach wie vor bedeutet, rassistisch angefeindet zu werden. Sie lenken damit den Blick auch auf den Umgang der Medien und der Gesellschaft mit dem Rassismus. »Solange es Menschen gibt«, sagte Hartwig der Passauer Neuen Presse, »wird es auch Rassismus geben. Solange du deinen eigenen Fehler nicht siehst, solange gibt es auch Rassismus in Deutschland.« (sid/jW)