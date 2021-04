Zur Erosion freigegeben

imago images/Zink Es bleibt dabei: »Kleiner Sport« wird nur ausnahmsweise gestattet

Was bringt es dem Sport, wenn das dafür zuständige Innenministerium nur den Leistungssport regieren darf, der Breiten- und Amateursport jedoch in der Hauptsache konföderativ verwaltet wird? Corona und der Umgang damit provozieren Grundsatzfragen. Zum Beispiel, wie es kommt, dass die berechtigten Interessen von Millionen Freizeitsportlern in der Bundespolitik regelmäßig weit hinten rangieren? Der Vereinssport als »größte Bürgerbewegung« darf froh sein, wenn er in den Gesprächen der Großkopferten überhaupt erwähnt wird. Zumeist im Verbund mit unangenehmen Informationen, welche die Seele des auf Ehrenamt und uneigennützigem Engagement basierenden Wesens schmerzlich berühren, das Menschenrecht auf Bewegung lähmen, den organisierten Sport an seiner Basis zur Erosion freigeben.

Öffnungen und Lockerungen sind für diese Klientel nicht einmal am Horizont zu erblicken, wie die vom Kabinett gewollte, von Bundestag und Bundesrat bis spätestens 23. April zu verabschiedende »Notbremse« zeigt. Die neueste Hiobsbotschaft lässt den Lebensinhalt der Breiten-, Amateur- und Freizeitsportler ebenso außer acht wie den offenen Brief der Gesellschaft für Aerosolforschung an Kanzlerin Angela Merkel mit dem wissenschaftlich untersetzten Hinweis, dass Sport im Freien keine nennenswerten Infektionsgefahren mit sich bringe. Das Schreiben bewirkte rein gar nichts.

Es bleibt bei der unbelehrbaren und unerschütterlichen Grundhaltung und dem Dauerukas: »Kleiner Sport« wird nur ausnahmsweise gestattet. Wenn die Wocheninzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt – was derzeit fast überall im Land der Fall ist –, nur im Freien und kontaktlos, allein, zu zweit oder im Hausstand und maximal bis zum Beginn der Ausgangssperre um 21 Uhr. Perspektive wird anders buchstabiert. So vielfarbig und lebendig die rund 90.000 Vereine vor Corona wirkten, so vielgestaltig sie seitdem ihre Hygiene- und Präventivkonzepte entwickelten und verfeinerten, so schnöde wurden sie von der großen Politik seit Monaten behandelt, als würde es sich hier um den größten nationalen Infektionstreiber handeln. Wirkungslos verhallte jeder gute Rat- oder Vorschlag vom Deutschen Olympischen Sportbund, seinen Mitgliedsverbänden oder den Landessportbünden.

Wer denn sonst als diese Lobbyisten, die nun nach langer und vornehmer Zurückhaltung die eher engen Grenzen ihres Einflusses erkennen und darüber ernüchterten, soll sich für die sporttreibenden Menschen in die Bresche werfen? Wer denn sonst als die Instanzen des Sports sollte Gehör finden bei den politischen Entscheidungsträgern und ihnen klarmachen, dass im Interesse des Coronaschutzes der Basissport adäquat und differenziert behandelt gehört – und dass, wer dies ignoriert, für schwere Verwerfungen an Körper, Geist und Seele seiner vielen sportwilligen Bürger verantwortlich gemacht werden darf?

Der organisierte Sport drang leider nicht durch, noch weniger seine Partner wie die Sportministerkonferenz und nur bedingt die Ressorts in den einzelnen Ländern mit ihrem territorial begrenzten Aktionsradius. Was die Frage nahelegt, ob vielleicht ein nationales Sportministerium als mächtiges Politiksprachrohr dem »kleinen Sport« und seinen begründeten Rechten vernehmlich Gehör verschaffen könnte. In der Politik wurde diese Idee bisher stets mit dem Hinweis abgetan, bei einem starken Innenminister seien die Interessen des Sports weit besser aufgehoben als in einem eigenständigen Bundesministerium.

Eine Fehleinschätzung, wie ein Jahr versuchsweiser Pandemiebeherrschungspolitik lehrt. Das ausschließlich für den Spitzensport zuständige BMI hat mit diversen Hilfsprogrammen für den Profisport und Ausnahmeregelungen fürs spitzensportliche Training seine Klientel bedient, dem Breiten- und Amateursport nützte das Innenressort bisherigen Zuschnitts in dieser Krise rein gar nichts. Wie würde wohl ein Minister auftreten und wahrgenommen, wenn er nicht nur ein paar tausend Kaderathleten verträte, sondern am Regierungstisch die Stimme für sämtliche 27 Millionen Vereinssportler erheben dürfe? Der Gesamtsport mit einer ministeriellen Stimme könnte schwer von Nutzen sein – auch weil es demnächst gewaltige Pandemieschäden zu bewältigen gilt.