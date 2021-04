Aufsichtsbehörde zum Schein

Christoph Soeder/dpa Warten auf Aufklärung: Ex-Bafin-Chef Felix Hufeld (v. r.) bei der Befragung im Untersuchungsausschuss am 26. März in Berlin

Von »Cum-Ex« bis Greensill – die staatliche Finanzaufsichtsbehörde Bafin gibt bei den großen Wirtschaftsskandalen meist eine miserable Figur ab. Wegen ihrer Rolle im Fall Wirecard hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nun ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hintergrund der Anklage seien Anzeigen geprellter Aktionäre des insolventen Zahlungsdienstleisters, verlautbarte die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Es werde gegen bisher unbekannte Personen ermittelt. Vorgeworfen wird der Behörde nicht nur, trotz klarer Hinweise auf Bilanzfälschung und Geldwäsche nicht reagiert zu haben. Darüber hinaus haben Bafin-Mitarbeiter offenbar unter strafrechtlicher Verletzung der Regeln zu Insiderwissen selbst mit Wirecard-Aktien Geschäfte gemacht.

Bafin-Chef Felix Hufeld und seine für die Wertpapieraufsicht zuständige Stellvertreterin, Elisabeth Roegele, mussten auf Anordnung des Bundesfinanzministeriums bereits ihre Posten räumen. Kurz zuvor hatte die Behörde Ende Januar selbst einen Mitarbeiter freigestellt und angezeigt. »Der Beschäftigte hatte am 17. Juni 2020 strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard AG verkauft. Die Wirecard AG machte am 18. Juni 2020 öffentlich, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren«, begründete die Behördenleitung den Verdacht. Auch ein Disziplinarverfahren sei eingeleitet worden.

Konsequent durchgreifen will die Bafin-Führung bei Geschäften mit den Papieren jener Konzerne, für deren Kontrolle sie zuständig ist, aber offenbar nicht: Durch eine Verschärfung der »Compliance-Regeln« (eine Art Benimmregeln, jW) seien spekulative, kurzfristige Finanzgeschäfte mit Derivaten oder Aktien den Aufsehern nicht mehr möglich, hieß es lediglich. Alles weitere bleibt wohl wie gehabt.

Die Rolle der Finanzaufsicht im Wirecard-Skandal beschäftigte am Dienstag auch den Untersuchungsausschuss des Bundestages. Exekutivdirektor Raimund Röseler gab sich bei dieser Gelegenheit selbstkritisch. »Man hatte sicher nicht die nötige kritische Distanz«, gestand er gegenüber den Abgeordneten ein. Die Behörde hätte aktiver sein müssen, zu häufig habe man den Erklärungen des Unternehmens einfach geglaubt, so Röseler weiter. Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion, Matthias Hauer, sprach am Mittwoch davon, im Ausschuss eine Bafin erlebt zu haben, die Wirecard nicht beaufsichtigt habe. Die Bilanzkontrolle habe keinen Betrug aufdecken können, die Geldwäscheaufsicht sei nicht ausgeübt worden. Dafür trage auch das Finanzministerium, dem die Bafin unterstellt ist, Verantwortung.

An diesem Donnerstag werden mit Klaus-Dieter Fritsche und Bernd Schmidbauer zwei frühere Geheimdienstkoordinatoren des Kanzleramts im Ausschuss erwartet, die in die Machenschaften des Konzerns aus Aschheim bei München verstrickt waren. Die Parlamentarier erwarten neue Erkenntnisse über die Rolle von Bundesnachrichtendienst und Co. Der ganze Komplex rund um Wirecard und die Nachrichtendienste sei bislang unterbelichtet, so FDP-Obmann Florian Toncar.