Gegen »soziales Blutbad«

Alessandra Tarantino/AP/dpa Gewerkschaftsaktivisten protestierten am Mittwoch in Rom gegen befürchtete Kahlschlagpläne

In Rom haben am Mittwoch Aktivisten und Beschäftigte vor dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung gegen einen Stellenkahlschlag bei der staatlichen Fluggesellschaft Alitalia protestiert. In dem Gebäude verhandelten Gewerkschaften mit der Regierung über die Zukunft der seit langem krisengeschüttelten italienischen Fluggesellschaft, berichtete der BR. Ein »soziales Blutbad« drohe bei der Airline, warnten Gewerkschafter. Sie befürchten, dass bei einem neuerlichen Umbau des Unternehmens drei Viertel der zuletzt rund 11.000 Arbeitsplätze vernichtet werden. (jW)