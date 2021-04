Corona: Bundestag soll später bremsen

Fabian Bimmer/REUTERS Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes auf kommende Woche verschoben

Die neuen Vorgaben sollten zunächst so schnell wie möglich durch die Parlamente geboxt werden, doch die Bundesrepublik steuert langsamer als geplant auf bundesweit einheitliche Regelungen in der Coronapandemie zu. Dabei steigen die Infektionszahlen deutlich. So lag am Mittwoch morgen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 153,2.

Ähnlich hoch hatte sie zuletzt Mitte Januar (155 am 13. Januar) während der zweiten Infektionswelle gelegen. Auch die Intensivstationen füllen sich. Dennoch ist eine Verabschiedung eines neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag in dieser Woche vom Tisch, im Parlament wird noch über Änderungen beraten. Am Montag soll eine neue Version unter anderem den Gesundheitsausschuss passieren, die nach aktueller Planung dann am Mittwoch vom Plenum verabschiedet würde.

»Die bisherigen Maßnahmen haben nicht den erhofften durchschlagenden Erfolg gebracht«, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gegenüber dpa am Mittwoch. Klar sei aber auch, dass der Bundestag bei den neuen Regeln noch nachbessern müsse. »So sollte zum Beispiel Sport und Bewegung im Freien durchgehend weiter möglich sein. Ansteckungen finden nach Expertenmeinung fast ausnahmslos in Innenräumen statt«, sagte Wiese.

Der Kabinettsbeschluss sieht eine Reihe von Einschränkungen vor für Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infizieren. So soll von 21 bis fünf Uhr der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder eines dazugehörigen Gartens im Grundsatz nicht erlaubt sein, wobei es Ausnahmen gibt.

Die Kapitalseite war mit dem zunächst vorliegenden Entwurf ebenfalls unzufrieden. Der Handelsverband HDE forderte Nachbesserungen an der geplanten nächtlichen Ausgangsbeschränkung. »Gerade in Zeiten der Pandemie geht es darum, das Kundenaufkommen zu entzerren.« Deshalb solle eine Ausgangssperre nicht vor 22 Uhr ansetzen, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem Handelsblatt. (dpa/jW)