Respekt oder Sicherheit

Washington. Nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota sind Spiele der dort beheimateten Profiteams in der NBA, NHL und MLB abgesagt worden. Nach der Entscheidung in der Major League Baseball, die Partie der Minnesota Twins gegen die Boston Red Sox wegen Sicherheitsbedenken abzusagen, folgten auch die NBA und die NHL. Die NHL begründete die Entscheidung mit dem Respekt vor der Schwarzen Gemeinde, die NBA sprach den Angehörigen und Freunden von Daunte Wright ihr Mitgefühl aus. Am Sonntag war der 20jährige Wright bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei getötet worden. (dpa/jW)