Nötigung aus Nyon

Frank Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärztebundes, warnte am vorigen Wochenende wegen der Coronapandemie vor dramatischen Zuständen auf den Intensivstationen bis hin zu Triageszenarien. Der europäische Fußballverband UEFA treibt dennoch ungerührt sein makabres Spiel. Während in der Pandemie europaweit reihenweise gestorben wird, soll ab dem 11. Juni einen Monat lang in zwölf Ländern ein kontinentaler Fußballmeister ermittelt werden – und das auf Biegen und Brechen vor Zuschauern. Von seiner ultimativen Forderung nach »keinerlei Geisterspielen« weicht UEFA-Chef Alexander Ceferin keinen Deut ab. Acht Ausrichterstädte haben sich seinem Diktat bereits gefügt, im Unterschied zu vier anderen, inklusive München. Das Quartett könnte seinen Gastgeberstatus am 19. April verlieren, falls es bis dahin nicht »Nachbesserungen« zusagt, sprich: Garantien für EM-Spiele mit Publikum. Eine Nötigung ohne Beispiel.

Als im Vorjahr der Bundesligafußball nach dem ersten Shutdown wieder ins Rollen kommen durfte, hatte Christian Seifert als Chef der Deutschen Fußballiga dies mit demonstrativer Demut quittiert. Ein rhetorisches Dankeschön für das politische Entgegenkommen, dass die Saison 2020/21 – wenngleich ohne Zuschauer – irgendwie über die Bühne gebracht werden durfte und somit wirtschaftliche Verheerungen in dem Milliardengeschäft vermieden wurden. Das Wort »Demut« bedeutet Einsicht in Notwendigkeiten und Akzeptanz von Gegebenheiten. Bei der UEFA scheint man es nicht zu kennen.

Es spricht Bände

Ansonsten hätte der Verband zunächst bei den Gastgebern diplomatisch vorgefühlt, ob dort, wo Inzidenzen und örtliche Bedingungen es erlauben, eventuell einige Zuschauer in die EM-Stadien gelassen werden dürfen. Ansonsten würden Ceferin und seine Gefolgschaft darüber nachgedacht haben, ob in Zeiten wie diesen wirklich eine EM in zwölf Ländern ausgerichtet werden sollte oder ob gesunder Menschenverstand und Gespür für die Gesamtsituation nicht vielmehr ein solch großspuriges Turnier verbiete, da Menschen millionenfach zu Hause sitzen, sich kaum außer Haus bewegen dürfen, sich das Verreisen verkneifen müssen wie den Besuch von Restaurants oder Hotelübernachtungen. Ein Verband mit nur ein wenig Bezug zur Lebenswirklichkeit würde auch in Betracht ziehen, dass in seinen Mitgliedsverbänden vor allem die jüngsten und jungen Fußballer seit Monaten vom gemeinsamen Spiel ausgeschlossen sind, sich tagtäglich nach gemeinsamen Stunden auf dem Platz sehnen und wie viele Erwachsenen nicht begreifen werden, dass ein Lockdown nicht für EM-Spiele gelten soll.

Ceferins Ultimatum spricht Bände. Doch mindestens ebenso bedenklich ist, dass es niemand umgehend zurückwies und ihn dafür ordentlich abwatschte. Hat man Derartiges vom bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder nach seinem Treffen mit dem UEFA-Boss in der vorigen Woche gehört? Hat ihm der Möchtegernkanzler klargemacht, dass es hierzulande Gesetze gibt, die auch für einen Fußballverband gelten und die für einige EM-Spiele nicht ausgehebelt werden – allein aus Gründen der politischen Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgern in einem Superwahljahr?

Keine Courage

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat seinen Einfluss geltend gemacht, indem DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius der UEFA sogar noch freundlich beisprang. Statt kritisch gibt sich der DFB »sehr optimistisch«, dass in München Zuschauer eingelassen und damit die vier geplanten EM-Spiele ausgetragen werden können. Immer schön katzbuckeln. Bloß keine Courage, bloß kein Rückgrat zeigen! Bloß sich nicht anlegen mit den Mächtigen des internationalen Fußballs, die sich mangels Gegenwinds in ihrem Glauben bestätigt fühlen und sich einreden dürfen, sie stünden über jedem Infektionsschutzgesetz und über jeder Coronaschutzverordnung. Alexander Ceferin sollte einmal aus seinem Hauptquartier in Nyon treten und ein paar Schritte in den Genfer See hineingehen. Dabei wird er feststellen, dass auch er nicht über Wasser gehen kann. Eine ausgezeichnete Übung im Demutkurs für Anfänger.