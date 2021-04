Showbiz-Spritze

Am Montag hat in Manhattan ein eigenes Impfzentrum am Broadway eröffnet, das der New Yorker Theater- und Musicalszene aus der Coronapandemie helfen soll. Es habe laut Branchenseite Broadway World eine Kapazität von rund 1.500 Impfungen pro Tag und beschäftige auch rund 80 bis 100 zuvor Arbeitslose aus der Showbranche. (dpa/jW)