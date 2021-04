Der Schriftsteller Matthias Biskupek ist tot. Er starb im Alter von 70 Jahren, wie seine Familie am Montag bestätigte. Biskupek wurde 1950 in Chemnitz geboren, später lebte er in Rudolstadt, wo er am Sonntag starb. Er verfasste rund 40 Bücher, darunter Romane und Erzählungen und schrieb für das Satiremagazin Eulenspiegel. Seit 2015 war er Mitherausgeber der pazifistischen Zweiwochenschrift Ossietzky. Zu seinen Werken zählten »Was heißt eigentlich DDR?« und »Der Quotensachse«. (dpa/jW)