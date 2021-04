Drei Listen

Heuer gibt es in Leipzig zwar keine Buchmesse, aber Preise zu holen: Am Dienstag wurde die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 veröffentlicht, der in drei Kategorien vergeben wird. In der Belletristik konkurrieren die Promis Christian Kracht (»Euro­trash«) und Friederike Mayröcker (»da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete«) mit Iris Hanika (»Echos Kammern«), Judith Hermann (»Daheim«) und Helga Schubert (»Vom Aufstehen«). Für »Sachbuch/Essayistik« sind neben Dan Diner (»Ein anderer Krieg«) Christoph Möller (»Freiheitsgrade«), Heike Behrend (»Menschwerdung eines Affen«), Michael Hagner (»Foucaults Pendel und wir«) und Uta Ruge (»Bauern, Land«) im Rennen. Bei den Übersetzen darf sich u. a. die linke Lyrikerin Ann Cotten (Rosemarie Waldrop: »Pippins Tochters Taschentuch«) Hoffnungen machen. (dpa/jW)