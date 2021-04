Wut geschürt

Leah Millis/REUTERS

Bei erneuten Protesten nach dem Tod eines jungen Afroamerikaners sind im US-Bundesstaat Minnesota etwa 40 Demonstranten festgenommen worden. Trotz Ausgangssperre versammelten sich am Montag abend (Ortszeit) Protestierende vor der Polizeistation von Brooklyn Center, riefen Parolen und schwenkten Banner. Auslöser war der Tod des 20jährigen Daunte Wright, nachdem eine US-Polizistin bei einer Verkehrskontrolle auf ihn geschossen hatte. Der Polizeichef gab an, dass sie statt ihres Tasers »versehentlich« die Pistole zog, was die Wut zusätzlich schürte. (AFP/jW)