Kandidatenschau in der Unionsfraktion

imago images Im Inneren der Machtkampf, nach außen Seit’ an Seit’: Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) haben sich für den Posten des Kanzlerkandidaten der Union beworben (Berlin, 11.4.2021)

Die Auseinandersetzung um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien ging am Dienstag in die nächste Runde. Nachdem sich das CDU-Präsidium am Montag hinter Parteichef Armin Laschet und das der CSU hinter deren Chef, Markus Söder, gestellt hatten, warben beide nun bei der Unionsfraktion um Zustimmung. Ob es zu einer Abstimmung über die Personalie kommen würde, ließen der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, vor der Sitzung offen. Dobrindt erklärte, es sei ein »normaler Vorgang«, dass Laschet und Söder an der Sitzung teilnehmen. Es gehe um »Respekt gegenüber der Fraktion«. Alles andere wäre »auch mehr als seltsam gewesen«.

Söders Interesse an dem gemeinsamen Auftritt in der Fraktion war offensichtlich größer als das von Laschet, da er sich dort größeren Rückhalt erwartet als in den CDU-Parteigremien. Laschet hatte erst nach Zögern zugesagt, sich den rund 250 Unionsabgeordneten zu stellen. Eine Rolle dürfte dabei auch gespielt haben, dass sich offenbar 70 CDU-Parlamentarier der Forderung nach einer Aussprache in der Unionsfraktion angeschlossen hatten, wie das Nachrichtenportal The Pioneer am Dienstag berichtete.

Vor dem gemeinsamen Auftritt mahnte Laschet laut Nachrichtenagentur dpa ein weiteres Mal zur Geschlossenheit. »Es ist wichtig, dass CDU und CSU gemeinsam und geeint als Union in die Wahl gehen«, sagte er. In der Fraktionssitzung warnte er laut dpa vor einer »One-Man-Show«. Laschet betonte, die Union werde aus ihrem Umfragetief nur herauskommen, wenn man in der Bekämpfung der Pandemie besser werde.

Söder baute noch am Montag abend bei Bild live eine Drohkulisse auf: Für die Abgeordneten gehe es um den »Gewinn oder Verlust des Wahlkreises«. Beim Blick auf aktuelle Umfragedaten wären früher sichere schwarze Wahlkreise »jetzt grün im Süden, rot im Westen und blau im Osten«. SPD-Generalsekretär Klingbeil kritisierte das »Schaulaufen der Kandidaten« bei der Union am Dienstag gegenüber den Sendern RTL und N-TV. Alle sprächen über den Kampf gegen die Pandemie, nur bei der Union streite man sich »um sich selbst«.