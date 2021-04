Lieber später

Tokio. 72 Prozent der Japaner sprechen sich aus Angst vor einer weiteren Coronawelle für die Absage oder Verschiebung der Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio aus. Nur etwa 24 Prozent befürworten dagegen die Austragung des Sportspektakels, das am 23. Juli mit der Entzündung des olympischen Feuers in Japans Hauptstadt beginnen soll, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo News hervorgeht. (dpa/jW)