Wettrennen um Mikrochips

imago images/VCG Die Volksrepublik will unabhängig von Importen werden. Halbleiterfabrik in Huai'an (16.6.2020)

Um die Weltwirtschaft nach dem Coronastillstand wieder hochzufahren, fehlt es an Ressourcen. In der Industrie kommt es zu Engpässen. Allerorten mangelt es an Mikrochips (siehe jW vom 9. Februar). In den USA beklagten General Motors und Ford in der vergangenen Woche, an sieben Standorten in Nordamerika die Werke langsamer laufen lassen zu müssen. Auch die IT- und Elektronikbranche und der Flugzeugkonzern Boeing bemängelten »das Fehlen kritischer Fertigungskapazitäten im Inland«, berichtete Handelsblatt.com am Montag.

US-Präsident Joseph Biden bestellte deshalb am Montag zahlreiche Monopolchefs ins Weiße Haus. Angekündigt waren neben den Autobossen die Vorstandsvorsitzenden der Google-Mutter Alphabet, des Telekommunikationsunternehmens AT&T und natürlich des Chipherstellers Intel. Teilnehmen sollten an der Runde zudem Vertreter des weltgrößten Halbleiterproduzenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der fast zwei Drittel des Weltmarkts abdeckt. TSMC hatte Anfang April angekündigt, die Produktion auszuweiten. Binnen drei Jahren sollen 100 Milliarden US-Dollar in neue Werke und Technologien investiert werden. Bereits im Januar hatte der Konzern Investitionen von 28 Milliarden Dollar für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.

Lieferketten im Inland

Die US-Regierung will das Wettrennen mit China um die Zukunft der Hightechindustrie gewinnen. Mikrochips sind die Achillesferse der Volkswirtschaft in der Volksrepublik. Bislang ist sie auf Halbleiterimporte angewiesen. Im vergangenen Jahr kaufte Beijing für 350 Milliarden Dollar Mikrochips aus Taiwan und den USA. Doch das dürfte sich rasant ändern. Schon 2020 konnte die Produktion um 16 Prozent gesteigert werden. Bis 2025 werde die Branche im Land jährlich um zehn Prozent zulegen, berichtete die FAZ am 19. März mit Verweis auf den in Shanghai ansässigen Branchenanalysten Georg Stiemer. Chinas bedeutendster Hersteller, die Semiconductor Manufactoring International Corporation (SMIC), hatte während der weltgrößten Halbleitermesse »Semicon« im März in Shanghai angekündigt, für umgerechnet zwei Milliarden Euro ein neues Werk in Shenzhen zu erreichten. Präsident Xi Jinping hat die Parole ausgegeben, Lieferketten im Land zu kontrollieren.

Auch Biden setzt auf Autarkie. Im Februar hatte der US-Präsident angekündigt zu prüfen, inwieweit die Produktion von Halbleitern, Batterien für Elektroautos, Pharmazeutika, seltenen Erden, Mobiltelefonen und militärischer Ausrüstung in den Vereinigten Staaten möglich sein werde. Washington will 37 Milliarden US-Dollar investieren, um die Chipherstellung anzutreiben. Die Mittel sind Teil des zwei Billionen Dollar umfassenden Infrastrukturpakets, das Biden im März vorgestellt hat, das aber noch nicht den Kongress passiert hat. Die Republikaner werden den Plan sehr wahrscheinlich nicht mittragen. »Die amerikanische Halbleiterindustrie ist derzeit stark, und der Kongress sollte nicht zig Milliarden Dollar an eine profitable Technologieindustrie senden«, sagte Jessica Anderson, Geschäftsführerin der Anwaltsinteressenvertretung der konservativen Heritage Foundation. Die US-Führung bei Halbleitern sei »ein lobenswertes Ziel, das von privaten Unternehmen und nicht vom amerikanischen Steuerzahler finanziert werden sollte«, gab Cesar Ybarra von der konservativen Stiftung Freedom Works dem Wall Street Journal am 1. April zu verstehen.

Um den Entwicklungsvorsprung gegenüber China aufrechtzuerhalten, soll Beijing isoliert werden. Washington und Japan verhandeln bereits über ein Abkommen, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei am 2. April berichtete. Am Freitag ist der Antrittsbesuch des japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga in Washington geplant.

Lukrative Knappheit

Auch der Wirtschaft in der Bundesrepublik fehlen die Chips. Im Februar wurde die Industrieproduktion hierzulande um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gedrosselt, hatte das Wirtschaftsministerium am Freitag mitgeteilt. »Was derzeit auf der deutschen Industrie lastet, ist nicht ein Mangel an Nachfrage«, sagte der Analyst der Deka-Bank, Andreas Scheuerle, gegenüber dpa. Vielmehr gebe es in der Branche einen Mangel an Halbleitern. »Dieser Produktionsstau lässt wiederum die Auftragsbestände auf ein Rekordniveau ansteigen«, sagte Scheuerle.

Von der großen Nachfrage nach Elektronikchips profitieren Konzerne in der BRD. So will etwa der US-Chipfertiger Globalfoundries in seinem Werk in Dresden rund 400 Millionen Euro in den Ausbau investieren und die Herstellung verdoppeln. »Die Knappheit an Mikrochips, das spielt uns in die Hände«, sagte Geschäftsführer Manfred Horstmann am 5. ­April gegenüber dpa. Die Beschäftigten sollen vom Boom nichts abbekommen. Sie streiken bislang vergeblich für Lohnerhöhungen (siehe jW vom 6. März). Die Coronakrise habe die Digitalisierung, den Bedarf an Elektronikprodukten rasant anwachsen lassen. »Was normalerweise zehn Jahre dauert, hat nun alles innerhalb eines Jahres stattgefunden«, ergänzte Horstmann. Das Geschäft läuft so gut, dass der Konzern noch dieses Jahr an die Börse gehen soll. Nur wenige Kilometer entfernt – ebenfalls im Dresdner Norden – soll im Juni die neue Bosch-Halbleiterfabrik offiziell eröffnet werden. Rund eine Milliarde Euro hat Bosch in den Dresdner Standort gesteckt – die größte Einzelinvestition in der 130jährigen Firmengeschichte. Laut Verband »Silicon Saxony« sind in Sachsen derzeit rund 2.300 Unternehmen mit mehr als 65.000 Beschäftigten in der Branche tätig. Vielleicht kommen demnächst einige aus China dazu.