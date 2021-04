Schweden: Verschärftes Einwanderungsrecht geplant

Kemal Softic/AP/dpa Geflüchteter im bosnischen Lager Lipa (18. Februar)

Stockholm. Die schwedische Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Einwanderungsrechts vorgelegt. Er sieht vor, dass Menschen, denen Asyl gewährt wird, nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. »Wir gehen zu temporären Aufenthaltsgenehmigungen als hauptsächliche Regelung über«, sagte Justizminister Morgan Johansson am Donnerstag. Dem Entwurf zufolge sollen anerkannte Flüchtlinge eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis in Schweden erhalten. Nach drei Jahren kann auch eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden. Dafür müssen aber »besondere Anforderungen« erfüllt werden, darunter das Beherrschen der schwedischen Sprache und die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen. Das neue Gesetz könnte im Juli in Kraft treten, sofern das Parlament dem Entwurf zustimmt. (AFP/jW)