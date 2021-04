Impfkommission: »Kreuzimpfung« mit Astra-Zeneca unbedenklich

Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa

Berlin. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hält sogenannte Kreuzimpfungen mit dem Mittel von Astra-Zeneca und einem anderen Impfstoff für unbedenklich. »Wir sind alle in der Stiko absolut überzeugt, dass es kein Sicherheitsrisiko darstellt«, sagte deren Vorsitzender Thomas Mertens am Donnerstag den Fernsehsendern RTL und N-TV. Bei einer »Kreuzimpfung« komme es nicht zur Konkurrenz zwischen zwei Impfstoffen im menschlichen Körper. Die Mittel seien nach etwa zehn Tagen abgebaut. »Das einzige, was wir derzeit nicht sicher beantworten können, ist, ob die Immunantwort bei diesem Vorgehen genauso ausfällt, wie wenn man zweimal mit dem gleichen Impfstoff impft«, räumte Mertens ein. Dazu erwarte die Stiko erste Studienergebnisse Mitte Mai. (AFP/jW)