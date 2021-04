Von Schuldenlast befreien

Henry Romero/REUTERS Bei den Ärmsten kommt zuwenig Hilfe an: Impfzentrum in Mexiko-Stadt (10.3.2021)

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank haben in einem Abschlusskommuniqué am Ende ihrer Frühjahrstagung an die Mitgliedstaaten appelliert. »Die rechtzeitige Bereitstellung sicherer und wirksamer Impfstoffe in allen Ländern ist entscheidend für die Beendigung der Pandemie, insbesondere wenn neue Varianten auftauchen«, hieß es in dem am Freitag abend (Ortszeit) in Washington vorgelegten Abschlussbericht.

Während des Treffens, das am Sonnabend endete, wurden Maßnahmen zur Unterstützung ärmerer Staaten diskutiert. Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) hatte sich am Mittwoch darauf verständigt, das Schuldenmoratorium für ärmere Länder noch einmal bis zum Ende dieses Jahres zu verlängern.

Mexiko und Argentinien hatten ergänzt, die ebenfalls besonders hart von der Coronakrise getroffenen Schwellenländer nicht zu vergessen. Zwar hätten diese Zugang zu den Kapitalmärkten. Jedoch bleibe es ihnen verwehrt, sich für niedrige Zinsen Geld zu besorgen. Daher müssten auch diese Länder von möglichen neuen Sonderziehungsrechten des IWF profitieren. Mexiko und Argentinien schlugen zudem die Einrichtung eines internationalen Fonds zur Umstrukturierung der Schulden von Ländern mit mittlerem Einkommen vor. Das würde helfen zu verhindern, »dass die Gesundheits- und Wirtschaftskrise mittelfristig zu einer Schuldenkrise wird«. (AFP/Xinhua/jW)