Vorbild Amazon

Markus Scholz/dpa Es war einmal der Otto-Katalog: Das gute Stück fiel schon 2018 dem Rotstift des Konzerns zum Opfer

Dank der Coronapandemie brummt das Geschäft der Otto GmbH und Co. KG. Laut den Ende März präsentierten Jahreszahlen 2020 konnte der Umsatz im elften Jahr in Folge gesteigert werden – und zwar um satte 30 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Rund 3,7 Millionen Neukunden wurden im Jahresverlauf registriert. Mittlerweile umfasst die Kundendatenbank des Hamburger Unternehmens mehr als zehn Millionen Datensätze. Der »Traffic im Shop« habe sich sogar um 40 Prozent gesteigert.

Natürlich hatten Anbieter von Onlineshopping im vergangenen Jahr angesichts der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie – insbesondere der Schließungen im Einzelhandel – leichtes Spiel. Aus Sicht der Otto-Führung ist der eigene Erfolg dennoch nicht wegen, sondern »trotz der enormen pandemiebedingten Herausforderungen« gelungen, wie es Marc Opelt, Vorsitzender des Otto-Bereichsvorstandes, formulierte. Und das »insbesondere dank des großen Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«.

Künftig soll auf dieses Engagement allerdings wohl weitgehend verzichtet werden. Wer annahm, der Konzern wird angesichts des Booms expandieren und neue Arbeitsplätze schaffen, hat sich getäuscht. Vielmehr will die Geschäftsführung durch Entlassungen die Kosten senken und die Profite weiter nach oben treiben. Vorbild ist der globale Marktführer Amazon. Statt Onlinehändler will man künftig eine »wettbewerbsfähige Plattform« sein. Soll heißen, Otto stellt künftig vor allem die Technik bereit, auf der dann Fremdanbieter ihre Produkte an den Kunden bringen können. Derzeit hat der Konzern nach eigenen Angaben bereits mehr als 1.000 »aktive Partner« und geht vor dem Hintergrund bedeutender technischer Fortschritte davon aus, dass die Zahl »in den kommenden Monaten deutlich weiterwachsen wird«.

Das setzt Kahlschlagspotentiale zu Lasten der eigenen Beschäftigten frei: Wie die Tageszeitung (Taz) am vergangenen Mittwoch berichtete, soll am Dienstag im Rahmen einer virtuellen Betriebsversammlung unter dem Projektnamen »New« eine große Umstrukturierung vorgestellt werden. Geplant sei, erste Abteilungen bereits im laufenden Jahr zu schließen. Leicht kündbare Studierende mit Werkverträgen werden bereits zum bevorstehenden Semesterende vor die Tür gesetzt. Nach Taz-Informationen sollen künftig Jahr für Jahr Kosten in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro eingespart werden. 400 Vollzeitstellen sollen wegfallen. Weitere Details dürften bald folgen.

Bereits im vergangenen Herbst war Otto nach der Ankündigung in die Kritik geraten, das Hamburger Retourenzentrum schließen und in diesem Zuge 840 Arbeitsplätze vernichten zu wollen. In den Jahren zuvor hatten die Beschäftigten des Standorts auf bis zu zwölf Prozent ihres Tariflohns verzichtet, um ebendiese Schließung zu verhindern. Doch die Retouren im osteuropäischen Ausland abwickeln zu lassen ist eben noch billiger.

Die neuerlichen Kürzungspläne der Otto-Führung stoßen bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf Empörung: »Wenn dort jetzt tatsächlich über Personalabbau nachgedacht wird, zeugt dies von Profitgier und einer fehlenden sozialen ­Verantwortung«, wird die Fachbereichsleiterin Handel, Heike Lattekamp, in der Taz zitiert. In der Belegschaft ist die Verunsicherung groß: Derzeit weiß niemand, ob er im kommenden Jahr noch für Otto tätig sein wird.

Die Konzernführung hingegen zeichnet ferner ein Selbstbild als »attraktiver Arbeitgeber«. Man suche »weiterhin Arbeitskräfte, vor allem in den Techbereichen«, hieß es in der Konzernmitteilung Ende März. Über 110 Stellen seien »in IT, Business Intelligence, E-Commerce und Onlinemarketing gerade ausgeschrieben«.