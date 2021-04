Kriegskabinett vorbereitet

imago/photothek Auf dem Weg in den Notstand: Die Ausarbeitung der Details überlässt Angela Merkel ihren Nachfolgern

Am Sonnabend verschickte die Bundesregierung an Bundestagsfraktionen und Länder den Entwurf für ein »Bundesnotbremsengesetz« – eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes –, aus dem verschiedene Medien am Sonntag zitierten. Laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung (FAS) möchte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Gesetz im Eilverfahren bis kommenden Freitag durch Bundestag und Bundesrat bringen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig, was die Zustimmung von mindestens zwei Oppositionsparteien voraussetzt. Laut FAS zeigten FDP, Grüne und Linke Gesprächsbereitschaft. Zugleich verlangte die Welt am Sonntag, in Krisen einen »föderalen Sicherheitsrat« einzurichten und ihn »mit präzisen Kompetenzen« im Grundgesetz zu verankern. Die Ministerpräsidentenkonferenz sei als »Notlagengremium« gescheitert. Eine Woche zuvor hatte der frühere Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) in der FAS Regelungen für einen befristeten »Ausnahmezustand« und für den Einsatz der Bundeswehr im Innern angemahnt. Bisher fordern nur einzelne Stimmen eine Art Kriegskabinett mit Sondervollmachten, allerdings ebnet Merkel mit ihrem Vorhaben den Weg dorthin.

Der Gesetz­ent­wurf vom Samstag sieht laut den Medienberichten vor, dass die »Bundesnotbrem­se« dann grei­fen solle, wenn in einem Kreis oder einer kreis­frei­en Stadt die Sieben-Tage-Inzi­denz über 100 steige. Vorgesehen seien unter anderem eine Ausgangs­sper­re von 21 Uhr bis fünf Uhr morgens und stren­ge Kontakt­re­geln: Gestat­tet wären nur priva­te Tref­fen eines Haushal­tes mit einer weite­ren Person und von maxi­mal fünf Perso­nen. Bei den Ausgangs­be­schrän­kun­gen solle es nur wenige Ausnah­men geben.

Das Echo auf die von Merkel am 28. März in der ARD-Sendung »Anne Will« angekündigte »Einheitlichkeit« bei den Maßnahmen gegen die Pandemie war geteilt. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: »Der vorliegende Entwurf ist ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen.« Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte, dass dem Plan ein zentrales Element fehle, wenn die Testpflicht in den Betrieben nicht komme. Ähnlich äußerte sich auch Die Linke im Bundestag. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte warnte in einem Brief an Gesundheits- und Innenministerium: »Insbesondere die Frage der Ausgangssperren ist ein dermaßen tiefer Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger, der nicht einfach en passant beschlossen werden kann.« Die AfD erklärte die »Bundesnotbremse« zu einem »Anschlag auf die föde­ra­le Ordnung und auf demo­kra­ti­sche Grund­prin­zi­pi­en unse­rer Repu­blik«. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilte am Rande eines Landesparteitags in Heilbronn am Samstag mit: »Diesen Einheitswahn teile ich überhaupt nicht.« Er fügte aber hinzu, wenn der Bund das mache, gelte das: »Und dann sind die Deutschen sehr froh, dass alles genau gleich geschieht.«

Bei einer Klausur der Unionsfraktionsspitzen hatte sich Merkel am Sonntag laut dpa dem Vorschlag für einen »Brückenlockdown« des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet angeschlossen und angekündigt, die Beschränkungen sollten möglichst kurz befristet bleiben. Die von de Maizière geforderte »große Staatsreform« zur Bestimmung des Ausnahmezustandes will sie offenbar ihren Nachfolgern überlassen.