»Das hat Elemente psychologischer Kriegführung«

imago images/Xinhua Präsenz und Penetranz: Staatspräsident Vucic (l.) und sein Verteidigungsminister (11.10.2020)

Die Welt hängt in den Seilen, wie sieht es aktuell in Belgrad aus? Alle im Lockdown?

In Belgrad ist momentan kein Lockdown, gerade erst wurden die Maßnahmen wieder etwas gelockert, das heißt, Biergärten haben auf, Kneipen, Restaurants dürfen Gäste empfangen, sofern sie über einen Außenbereich verfügen, Dienstleistungsbetriebe arbeiten wieder von sechs bis 22 Uhr. Insgesamt ist es gegenwärtig trotz relativ hoher Inzidenzen relativ locker. Hinter solchen Lockerungen steht nicht zuletzt ökonomischer Druck.

Die Serben gelten in Europa als störrische Brocken. Sind sie Weltmeister im Coronaleugnen, oder sehen wir das im schönen Deutschland falsch?

Ich kann nicht erkennen, dass in Serbien die Coronaleugner bedeutend zahlreicher wären als beispielsweise im schönen Deutschland.

Wie agiert der »Präsident aller Serben« Aleksandar Vucic in der Coronakrise?

Bisweilen konnte der Eindruck entstehen, Aleksandar Vucic sei nicht nur Staatspräsident, sondern auch Gesundheitsminister, Außenminister, Chefvirologe und vor allem auch Chef-PR-Manager sowohl der Regierung als auch seiner selbst. Seine mediale Präsenz und Penetranz hatte zeitweise Elemente psychologischer Kriegführung – gegen politische Gegner ebenso wie gegen die eigene Bevölkerung.

Davon abgesehen, Aleksandar Vucic ist alles andere als ein Präsident aller Serben. Ich glaube auch nicht, dass er während der Pandemie an Beliebtheit hinzugewonnen hat, eher umgekehrt. Er profitiert nur ungemein von der vollständigen und umfänglichen politischen Bankrotterklärung der bürgerlichen Opposition.

Welche sind Ihre drei Lieblingsorte in Belgrad im Seuchenjahr?

Wohnung, Supermarkt, Terrasse.

Wie hat sich Serbien im Seuchenjahr verändert?

Die Exekutive ist tendentiell noch autoritärer und damit fokussierter auf den Staatspräsidenten geworden. Es ist zudem klargeworden, dass das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps steht, nur die »ererbte« Infrastruktur aus jugoslawischer Zeit hat schlimmeres verhindert. Medizinerinnen und Mediziner werden bis zur Erschöpfung ausgebeutet, auch eine Folgewirkung der massenhaften Auswanderung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte in die Bundesrepublik. Die Ausstattung mit Impfstoffen ist in Serbien gegenwärtig zwar zufriedenstellend, doch der Umgang mit der Pandemie war erschreckend inkonsistent. Was wiederum kein serbisches Alleinstellungsmerkmal ist. Die Bevölkerung teilt sich derweil immer mehr in Impfbefürworter und Impfgegner, so dass ganze Kontingente an Impfstoffen nicht verabreicht werden konnten. Im Sinne der Nachbarschaftsliebe wiederum hatte das den positiven Nebeneffekt, dass viele Menschen aus Kroatien oder Bosnien-Herzegowina nach Serbien kamen, um sich impfen zu lassen.

Die Menschen sind sehr verunsichert, die Glaubwürdigkeit der staatlichen und institutionellen Akteure ist niedrig. Und die neokonservative Wende seit den 1990er Jahren hat dazu beigetragen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt abgelehnt werden, Verschwörungstheorien aus dem Boden wuchern, Coronaleugner sich über ihre Präsenz in den Massenmedien immer größerer Beliebtheit erfreuen. Die sozialen und ökonomischen Folgen sind derweil kaum abzusehen, auch wenn der Staatspräsident behauptet, in Serbien seien überall blühende Landschaften zu sehen, man müsse nur die Augen aufmachen.

Wer sind in Serbien die Gewinner der Krise?

Schwer zu sagen. Ich sehe ehrlich gesagt gegenwärtig keine Gewinner in Serbien.

Hand aufs Herz, steht der Russe schon in Belgrad? Oder der Chinese? Wohin segelt Serbien?

Ach, ich würde die Frage gar nicht so stellen, zumal Deutschland immer noch der wichtigste Wirtschaftspartner Serbiens ist und auch die Beitrittsverhandlungen zur EU fortgeführt werden. Was zu beobachten ist, das ist sicherlich eine erhöhte chinesische Wirtschaftsaktivität, vor allem im Infrastrukturbereich und den verbliebenen schwerindustriellen Segmenten der serbischen Ökonomie. Russland ist wirtschaftlich gar nicht so aktiv, sieht man vom Filetstück des Energiesektors ab, wo sich Gasprom engagiert. Was stimmt, ist eine Ernüchterung bezüglich eines EU-Beitritts, nicht so sehr als Ergebnis der Politik des aktuellen Regimes, vielmehr als Ergebnis der EU-Politik, ihrer ökonomischen Ausrichtung, der Erfahrungen, die die Nachbarstaaten, die schon Mitglied geworden sind, bisher gemacht haben. Auch die enorme Diskrepanz zwischen proklamierten demokratischen Werten und konkreter Politik hat nicht zur Popularität eines EU-Beitritts beigetragen. Was der europäischen Linken generell fehlt, ist eine linke Europapolitik, eine Vorstellung allumfassend demokratischer internationaler Beziehungen, die sich nicht in das leider populär gewordene Russland- oder China-Bashing einreiht. Unter allumfassend demokratischen Beziehungen verstehe ich nicht nur politische Aushandlungsprozesse im engeren Sinne, sondern eben auch soziale, ökonomische, gesundheits- und bildungspolitische Rechte. Der sozialistischen Linken ist mit der Niederlage der vor allem kommunistischen Arbeiterbewegung der Mut zu großen gesellschaftspolitischen Narrationen abhandengekommen.

Was ist aus Titos schöner Idee eines gemeinsamen Staates geworden? Gibt es noch Anhänger? Formiert sich eine neue Partisanenarmee?

Ein komplexes Phänomen. Politisch existiert gegenwärtig keine ernsthaftere politische Debatte um eine Neugründung Jugoslawiens, selbst linke Parteien wie etwa Levica in Slowenien haben, trotz aller subjektiven Sympathien, die bestehen, eine Erneuerung Jugoslawiens nicht auf der programmatischen Agenda. Wie auch, all diese Gruppierungen und Bewegungen sind ja in erster Linie in den Grenzen der jeweils eigenen ehemaligen Teilrepubliken aktiv, mit welchem Mandat könnten und sollten dann die slowenischen Linken ein neues Jugoslawien einfordern? Für eine ernsthaftere politische Debatte darüber fehlen schlichtweg die Akteure und organisationspolitischen Voraussetzungen. Dies wiederum bedeutet nicht, dass das sozialistische Jugoslawien nicht heiß diskutiert wird, dass wesentliche Teile der Bevölkerungen genau wissen, dass es ihnen im sozialistischen Jugoslawien besserging. Es gibt so was wie eine weitverbreitete Jugonostalgie, jüngst wurde eine Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst. Ein sehr interessantes Phänomen, denn einerseits werden die Lebensbedingungen im Sozialismus gelobt, die jugoslawischen Reisemöglichkeiten, also nicht nur die Freiheit, reisen zu dürfen, sondern auch die materielle Möglichkeit, reisen zu können, werden beispielsweise mit Stolz hervorgehoben. Dennoch, in der politischen Praxis schlagen sich solch positive Lebenserinnerungen leider nicht in einer Stärkung sozialistischer Organisationen und Bewegungen nieder, auch wenn es selbstverständlich punktuell immer wieder zu erstaunlichen politischen Durchbrüchen linker Akteure kommen kann, aktuell am Beispiel Kroatiens mit der linken Radnicka Fronta (Arbeiterfront) und dem linksökologischen Bündnis Mozemo (Wir schaffen es) nachzuverfolgen.

Also, eine Partisanenarmee existiert nicht, aber Sympathisantinnen und Sympathisanten sehr wohl.

Welche ist Ihre Lieblingsrepublik in Exjugoslawien und warum?

Mazedonien, bzw. seit neuestem heißt es ja Nordmazedonien. Warum? Weil die Liebe durch den Magen geht. Ansonsten sind mir alle gleich lieb.

Roter Stern oder Partizan?

Werder Bremen.