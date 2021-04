Kein Geld, aber Drohungen

imago images/SEPA.Media »Ibiza«-Video-Produzent Julian H. (M.) wird am Donnerstag von Polizisten zur Sitzung des U-Ausschusses begleitet

Neues von »Ibiza«: Am Mittwoch musste Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zum zweiten Mal im U-Ausschuss aussagen. Julian H., einer der Produzenten des »Ibiza«-Videos, das die umfassenden Ermittlungen seit Mai 2019 ins Rollen gebracht hatte, war am Donnerstag dran.

In Begleitung mehrerer Justizbeamter trat H. vor den Ausschuss. Er war Ende vergangenen Jahres in Berlin verhaftet und Anfang März nach Österreich ausgeliefert worden. Vorwurf: Erpressung und Drogendelikte, er bestreitet dies. Der ehemalige Sicherheitsconsulter H. gab an, er habe zwar die Idee zum Videodreh auf Ibiza gehabt, sei aber nicht im Besitz der Aufnahmen. Die »Videofalle« bezeichnete er als »notwendige Aktion«.

Dabei verwies er auf den Bodyguard des langjährigen FPÖ-Chefs und früheren Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Der hatte über mehrere Jahre Haarproben seines Chefs gesammelt, die dessen mutmaßlichen Drogenkonsum bestätigen sollten, und Fotos von Sporttaschen voller Geld gemacht, das laut dem Bodyguard aus Korruptionsgeschäften stammte. Die Polizei, kritisierte H. im Ausschuss, sei den Hinweisen des Leibwächters nicht nachgegangen und habe bewusst weggesehen. »Das Video sollte seit jeher vorliegende Vorwürfe objektiv dokumentieren – Einflussnahmen und Käuflichkeit in der Republik.«

Auf Nachfrage beteuerte H. mehrmals, keine finanziellen Interessen verfolgt zu haben. Zwar habe es Kaufangebote von bis zu zwei Millionen Euro für das Video gegeben, unter anderem aus der Glücksspielbranche und dem Strache-Umfeld, diese seien jedoch erst nach der Veröffentlichung von Ausschnitten durch Spiegel und Süddeutsche Zeitung im Mai 2019 eingegangen – und oftmals mit Drohungen verbunden gewesen. Auch von Spiegel und Süddeutscher gab es kein Geld. H. bestritt vehement, er habe versucht, Politiker mit dem Videomaterial zu erpressen.

Für Aufsehen sorgte seine Schilderung eines Treffens mit dem ehemaligen FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus in einem Beachclub unmittelbar vor dem Treffen in der Villa auf Ibiza. Gudenus habe zu ihm gesagt, man müsse »sehr vorsichtig sein, wir haben aus dem Kurz-Umfeld gehört, dass man uns eine Videofalle stellen will«. In der Finca selbst plauderten Gudenus und Strache, offenbar unbeeindruckt von den Gerüchten, munter drauf los.

Mehrmals verwies H. während seiner Befragung darauf, Beschuldigter in einem laufenden Verfahren zu sein, und verweigerte eine Aussage. Der Befragte kritisierte indes die deutschen und österreichischen Behörden, es werde versucht, ihn mundtot zu machen, und er bezweifle, ein faires Verfahren zu bekommen. Auch der Grünen-Abgeordnete David Stögmüller sagte dazu im Ausschuss, es habe viele Hausdurchsuchungen und Telefonüberwachungen gegeben, die zum Teil vom Oberlandesgericht Wien als unrechtmäßig eingestuft wurden. In der BRD seien Maßnahmen ergriffen worden, die dort sonst nur bei Ermittlungen zu Terrorakten üblich seien.

Die Befragung von Finanzminister Blümel am Mittwoch war wie erwartet weitaus weniger spektakulär. Bei seiner ersten Vorladung im Juni 2020 antwortete Blümel 86 Mal, er könne sich nicht erinnern und glänzte mit Formulierungen wie: »Ich kann für mich ausschließen, dass ich mich erinnern kann, dass das ein Thema war.« Seit einer Hausdurchsuchung im Februar ist Blümel ohnehin wegen eines mutmaßlichen Spenden­deals mit dem Glücksspielkonzern Novomatic Beschuldigter in einem Verfahren. Darauf verweisend machte der Finanzminister während seiner fünfstündigen Befragung ausführlich von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.