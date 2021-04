Ein Job reicht nicht

Julian Stratenschulte/dpa Morgens Zeitungen austragen, mittags Kurierdienste machen, nachmittags Glasdächer putzen – Alltag für immer mehr Jobber hierzulande

Eins, zwei, drei Jobs parallel. Für zahlreiche Beschäftigte ist das längst Alltag – in Niedersachsen etwa. Der DGB-Bezirk Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt legte hierzu am Donnerstag eine Kurzstudie vor. Der Fakt: Von 2003 bis 2020 hat die Mehrfachbeschäftigung in dem Bundesland enorm zugenommen, konkret um 160 Prozent. Oder in Zahlen: von knapp 120.000 auf 311.000 Beschäftigte.

Die Gründe liegen auf der Hand. Der Landesvorsitzende des DGB Niedersachsen, Mehrdad Payandeh, sagte am Freitag gegenüber jW: »Die Zunahme der Nebenjobs ist die direkte Folge von Niedriglöhnen.« Und die Ursachen dafür? Zu viele Betriebe würden Tarifflucht begehen. »Nur noch knapp die Hälfte der niedersächsischen Beschäftigten«, so Payandeh weiter, »ist tariflich abgesichert.« Dazu kämen unsichere Beschäftigungsformen, also Minijobs, Leiharbeit und sachgrundlose Befristungen.

Für eine Sprecherin des von Bernd Althusmann (CDU) geführten Landeswirtschafts- und -arbeitsministeriums ist vor allem eines wichtig: Die Mehrfachbeschäftigung habe nicht nur in Niedersachsen »in den letzten Jahren deutlich zugelegt«, sagte sie gleichentags auf jW-Anfrage. »Dies gilt auch bundesweit.« Dennoch sei es »natürlich wünschenswert, dass Beschäftigte finanziell nicht auf einen Nebenjob angewiesen sind«.

Und die Position der liberalen Landtagsopposition zu prekären Jobs? »Wir präferieren keine speziellen Beschäftigungsmodelle«, sagte Franz Teresiak, stellvertretender Pressesprecher der FDP-Fraktion, am Freitag auf jW-­Nachfrage. Die konkrete, individuelle oder kollektive, Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus sei einzig Sache zwischen Belegschaft und Unternehmen bzw. den »Sozialpartnern«, so der FDP-Mann lehrbuchhaft. Ähnlich äußerte sich die Ministeriumssprecherin. Optionen des Staates, auf die Lohnpolitik einzuwirken, seien sehr begrenzt, denn Löhne würden durch die »wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen finanziert«, meinte sie.

Staatlichen Regelungsbedarf scheint es aber zu geben. Und von Freiwilligkeit könne dem Studienautor Sebastian Meise zufolge bei den meisten Mehrfachbeschäftigten keine Rede sein. »Konsumrausch und Arbeitsdrang sind neoliberale Ammenmärchen!« Nebenjobber verdienten in ihrer Haupttätigkeit durchschnittlich weit über 500 Euro weniger im Monat als andere Beschäftigte, analysierte Meise. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, benötigten sie schlicht zusätzliche Einnahmequellen. Obenan stehen Mietkosten, denn fast zwei Drittel der Haushalte in Niedersachsen mit einem Nettoeinkommen zwischen 900 und 1.500 Euro müssen mehr als 30 Prozent ihrer Einkünfte für Miete ausgeben, so DGBler Meise. Sein Appell: Das niedersächsische »rot-schwarze« Landeskabinett müsse endlich für mehr bezahlbare Wohnungen sorgen.

Das allein reicht indes nicht, um prekäre Arbeitsverhältnisse zurückzudrängen. »Die Arbeitgeber müssen wieder verstärkt in die Tarifbindung gehen«, forderte der DGB-Landeschef Payandeh. Zudem solle rasch ein Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde fix vereinbart werden. Zentrale Maßnahmen, »damit die Beschäftigten nicht mehr so oft einen Zweitjob annehmen müssen«. Payandehs Formel ist klar: »Pro Beschäftigtem ein Arbeitsplatz ist das Maß aller Dinge!«