Ausforscher im Visier

Jens Kalaene/zb/dpa Permanenter Leistungscheck der Beschäftigten beim virtuellen Modehaus aus Berlin (10.4.2019)

Er ist im Visier, der Onlinehändler Zalando. Die Berliner Datenschutzbehörde problematisiert erneut die Überwachungspraktiken des Unternehmens in ihrem jüngsten Jahresbericht. Einiges habe sich beim Onlinehändler verändert, so die Datenschützer, anderes nicht. Die Behörde stellte nun in ihrem Bericht datenschutzrechtliche Kriterien für Zalando & Co. auf, die eine Signalwirkung für die gesamte Branche haben könnten.

Dabei geht es unter anderem um »360-Grad-Feedback-Systeme«. Bei Zalando wurde eines namens »Zonar« eingesetzt, und wie die Süddeutsche Zeitung am Freitag berichtete, firmiert es heute nur unter einem anderen Namen, wird aber weiterhin verwendet. Mit »Zonar« wurden Stärken und Schwächen bei 5.000 Beschäftigten beurteilt, von Vorgesetzten und Kollegen. Erfasst wurden unter anderem deren Leistungsfähigkeit und soziales Verhalten.

In einer von der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie vom März 2020 erklärten Beschäftigte, der Konzern drücke mit diesem System die Löhne und schaffe ein Klima der Angst; vor allem befristet Beschäftigte fürchteten um ihren Arbeitsplatz. Die Forscher bewerteten es »als ein sozio-technisches System zur Herstellung und Legitimierung betrieblicher Ungleichheit«.

Dass der Einsatz von »Zonar« für die Beschäftigten problematisch sein kann, bestätigten die Berliner Datenschützer in ihrem Bericht: Die Folge könne ein permanenter Überwachungsdruck und Stress sein, der sich aus der Sorge um das berufliche Weiterkommen ergibt. »Eine beschäftigte Person muss im Zweifel nicht nur bei Begegnungen mit der Chefin oder dem Chef jederzeit damit rechnen, dass ihr Verhalten das nächste Zeugnis beeinflusst, sondern auch bei jeder Begegnung mit einer anderen Person des Unternehmens, da auch diese Begegnungen Auswirkungen auf die nächste Beurteilung und damit auch auf das weitere Berufsleben haben können«, heißt es in dem Bericht.

Dennoch sehen die Datenschützer keinen grundsätzlichen Einwand gegen die Nutzung solcher Überwachungssysteme – wenn »datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden«. Am Arbeitsplatz dürfe beispielsweise kein dauerhafter Überwachungsdruck entstehen, und den Betroffenen müsse ein Auskunftsrecht zugestanden werden.

Im konkreten Fall von Zalando bedeutet das: Beschäftigte werden nicht mehr von acht Personen beurteilt, sondern nur noch von drei. Sie können aussuchen, von wem sie bewertet werden sollen, und gegen unliebsame Personen können sie ein Veto einlegen. Die Bewertungen dürfen auch nicht mehr auf unbestimmte Zeit gespeichert werden. Ausgenommen davon ist das Endergebnis, das wie ein reguläres Arbeitszeugnis in die Personalakte aufgenommen werden darf.

Historische Randnotiz: Das sogenannte 360-Grad-Feedback hat seinen Ursprung in der deutschen Wehrmacht. Damals hieß es »Rundgespräch« und wurde seit 1930 genutzt, um Offiziersanwärter auszuwählen. Seit Jahrzehnten gehört es auch zum Alltag in Unternehmen und Betrieben. Allerdings diente es dazu, Vorgesetzten ein umfassendes Bild von anderen Führungskräften geben zu können. Grundbausteine dieser Methode sind Urteile von Vorgesetzten und Kollegen über eine Person sowie deren Selbsteinschätzung. Neu ist jetzt hingegen, dass dieses Bewertungssystem auf die gesamte Belegschaft ausgedehnt wird.

Zalando stand in der Vergangenheit zudem wegen eines anderen Überwachungssystems in der Kritik. Dabei ging es um das Warenwirtschaftssystem »Zalos«, das die Leistungsquote der Beschäftigten in den Logistikzentren überwachte. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte seinerzeit darüber hinaus Gespräche kritisiert, die Vorgesetzte monatlich und nach Krankheiten mit den betreffenden Kolleginnen und Kollegen führten. Dies erzeuge zusätzlichen Druck, hieß es. Das Unternehmen behauptete dagegen süffisant, solche Dialoge würden nur die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zum Ausdruck bringen.