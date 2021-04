Zitatklötze

Am 11. April, dem Jahrestag der (Selbst-)Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora, wird auf dem Theaterplatz in Weimar das Kunstwerk »Verschwindende Wand« aufgebaut, wie das Goethe-Institut mitteilt, eine Kooperation mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Die Installation vereint auf 6.000 Holzklötzchen Zitate von KZ-Überlebenden in einem transparenten Plexiglasgerüst. Besucher können die Zitate lesen und einen Zitatklotz mitnehmen. (jW)