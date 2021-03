EMA: Vorerst keine Einschränkungen für Astra-Zeneca

Soeren Stache/dpa

Amsterdam. Anders als Deutschland rät die EU-Arzneimittelbehörde EMA vorerst nicht zu Einschränkungen bei der Anwendung des Coronaimpfstoffs von Astra-Zeneca. »Nach dem jetzigen wissenschaftlichen Stand gibt es keine Belege, die dafür sprechen, die Verwendung dieses Impfstoffs in irgendeiner Bevölkerungsgruppe zu beschränken«, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Mittwoch. Die Überprüfung von neuen Hinweisen auf Blutgerinnsel laufe noch.

Eine aktualisierte Empfehlung der EMA sei für die Sitzung ihres Sicherheitsausschusses vom 6. bis 9. April zu erwarten. In Deutschland wird dieser Impfstoff seit Dienstag nur noch für Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt empfohlen. Diese Entscheidung obliege den deutschen Behörden, sagte Cooke.

Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen Astra-Zeneca teilte zudem gleichentags mit, seinen Impfstoff in der EU künftig unter dem Namen Vaxzevria zu verkaufen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Der neue Name sei von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) genehmigt worden. Bislang ist das Präparat unter dem Namen »Covid-19 Vaccine Astra-Zeneca« bekannt. »Die Umstellung auf einen dauerhaften Markennamen ist üblich und wurde seit vielen Monaten geplant«, so die Mitteilung. (dpa/jW)