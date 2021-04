Bisschen Feuerwerk

Berlin. Die Berliner Polizei hat nach den Pyrovorfällen beim Fußballderby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC in der Bundesliga Ermittlungen eingeleitet. »Wir haben bereits Beweismittel wie den Zünder und Überreste der Pyrotechnik für die laufenden Ermittlungen sichergestellt«, sagte ein Sprecher am Ostermontag auf Anfrage. Unbekannte hatten am Ostersonntag einen Brand durch Pyrotechnik verursacht. Das Feuerwerk auf dem Dach der Tribüne im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick sei offenbar per Fernzündung gestartet worden, sagte der Sprecher. Dabei sei die Lüftungsanlage eines Containers unter dem Dach in Brand geraten. Die Pyroshow wurde kurz nach 18 Uhr gezündet. Niemand wurde verletzt. Die Begegnung fand ohne Zuschauer statt und endete mit 1:1. (dpa/jW)