»Als ich so alt war wie du«

imago images/UPI Photo Nicht unwahrscheinlich, dass Miami der größte Titel in Hubert Hurkaczs Karriere bleiben wird

Am Ostersonntag gingen die sich über beinahe zwei Wochen dahingeschleppt habenden Miami Open mit dem Herrenfinale zu Ende. Es war ein Finale zweier Außenseiter mit einem Sensationssieger.

Der an 26 gesetzte 24jährige Pole Hubert Hurkacz, Nummer 38 der Weltrangliste, schlug eine der großen Nachwuchshoffnungen der ATP, den an 21 gesetzten 19jährigen Italiener Jannik Sinner mit 7:6, 6:4. Die Qualität des Matches war nicht übermäßig hoch, es war im wesentlichen von Sinners Fehlern geprägt. Schließlich stand einiges auf dem Spiel. Die große Gelegenheit, praktisch aus dem Nichts einen ATP-Masters-1000-Titel zu gewinnen.

In den letzten zehn Jahren kam es lediglich zweimal vor, dass der Sieger des Turniers in Miami nicht Novak Djokovic oder Roger Federer hieß (John Isner 2018 und Andy Murray 2013). Aber weder Djokovic noch Federer nahmen diesmal teil.

Die diesjährige Ausgabe gestattete so einen Ausblick auf die Situation der ATP einer vielleicht nicht allzu fernen Post-Djokovic-Ära. Nervöse Spannung im Machtvakuum. Spieler wie Daniil Medwedew, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas sind (noch) nicht in der Lage, ein Feld dauerhaft zu dominieren. Wahrscheinlich werden sie es niemals sein. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man es in der letzten Dekade erlebt hat. Tsitsipas beispielsweise war in Miami an zwei gesetzt und verlor nach gewonnenem ersten Satz im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Hurkacz mit 6:2, 4:6, 4:6. Anfang März beim Hallenturnier in Rotterdam hatte es bereits eine Begegnung der beiden gegeben. Damals gewann Tsitsipas knapp mit 7:5 im dritten Satz.

Der Weg zum Tuniersieg war für Hurkacz indes kein leichter, neben dem an zwei gesetzten Griechen schlug er hervorragende Spieler wie den an zwölf gesetzten Milos Raonic oder, im Halbfinale, den an vier gesetzten Andrej Rubljow, den König der ATP-500-Turniere, zuletzt Sieger in Rotterdam. Miami war für Hurkacz aber auch nicht der erste Turniersieg. Anfang des Jahres gewann er das ATP 250 von Delray Beach, ebenfalls in Florida. Der Abstand zwischen einem Sieg bei einem 250er und einem »Masters 1000« bleibt für die meisten Spieler eine Karriere lang unüberbrückbar. Wie sagte Hurkacz zu seinem jüngeren Finalgegner: »Als ich so alt war wie du, konnte ich nicht einmal davon träumen, einen Spieler von deiner Qualität zu schlagen.«

Nicht unwahrscheinlich, dass Miami der größte Titel in Hurkaczs Karriere bleiben wird. Er ist der erste polnische Sieger eines »Masters 1000« und repräsentiert zusammen mit der amtierenden French-Open-Siegerin Iga Swiatek wohl so etwas wie eine polnische Tennisrenaissance.

Das plötzliche Machtvakuum von Miami sorgte auch für eine Umkehrung der Ergebnisse in ATP und WTA. Während es im Herrrenturnier eine Überraschung nach der anderen gab, verteidigte bei den Damen Ashleigh Barty sowohl ihren Titel als auch ihre Position als Weltranglistenerste. Ihre Konkurrentin, die Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka, verlor im Viertelfinale sang- und klanglos 0:6, 4:6.

Das Finale zwischen Barty und der US-Open-Siegerin von 2019, Bianca Andreescu, war noch eine Spur öder als das Herrenfinale. Andreescu gab bei 3:6, 0:4 vorgeblich verletzungsbedingt auf. Die Ergebnisse in ihrer jungen Karriere kann man ohnehin kaum anders als bizarr nennen. Fast immer spielt sie enge Dreisatzmatches am Rande der Erschöpfung. So war auch in Miami ihr 7:6, 3:6, 7:6 im Halbfinale gegen Maria Sakkari wohl das spektakulärste Match des Turniers. 2020 spielte sie – verletzungsbedingt – kein einziges Match, blieb aber dennoch wegen des eingefrorenen Quarantäne-Rankings in den Top ten der Weltrangliste. 2019 war ihre Durchbruchsaison, sie gewann mit Indian Wells und dem Rogers Cup zwei WTA-1000er – und als Höhepunkt die US Open. An Turnieren jenseits nordamerikanischer Hartplätze scheint sie nicht übermäßig interessiert. Sie ist allerdings erst 19 Jahre alt.

Barty, die im vergangenen Jahr ebenfalls kaum Matches spielte, scheint derzeit wieder die personifizierte Beständigkeit. Ihre Titelverteidigung in Miami war letztlich souverän, hing aber gleich zu Beginn am seidenen Faden. In ihrem Auftaktmatch musste sie gegen die Qualifikantin Kristina Kucova bei 2:5 im dritten Satz einen Matchball abwehren (es gelang ihr mit einem direkten Returngewinnschlag). Da hatte sie wohl noch die lange Anreise aus Australien in den Knochen.

In dieser laufenden Woche spielt sie an eins gesetzt auch noch das WTA 500 auf der schnellen grünen Asche in Charleston, South Carolina; ein Vorbote für die noch in diesem Monat, insofern die Seuchenprävention es erlaubt, mit dem WTA 500 in Stuttgart und dem ATP Masters 1000 in Monte Carlo bereits in die Vollen gehende europäische Sandplatzsaison.